3次被砸 2次被盜 華府起亞車主憤而換車

沃爾普的起亞車8日再度被偷，此前類似事故頻繁發生在她身上，她又氣憤又委屈。（沃爾普提供）

華府 女子沃爾普(Emmi Tewksbury-Volpe)的韓國牌起亞(Kia)休旅 汽車(SUV)日前再度被偷，這已是她的車輛第二次被偷，之前還有三次被人破壞車門闖入車內，她已忍無可忍，又氣憤又無助。

從去年開始，全美有大量韓牌汽車被偷，尤其是2011年至2022年期間的起亞和現代(Hyundai)汽車車型，這兩種品牌的車輛因安全漏洞 ，導致大量車主受害。這些車輛因沒有配備固定的防盜裝置，讓竊賊可以輕鬆使用小工具破門而入或盜走車輛。

去年夏天社交平台TikTok上甚至出現一系列「起亞挑戰」(Kia Challenge)，影片演示如何利用汽車安全漏洞來偷車，此類不良示範導致不少網友惡作劇嘗試，讓這兩種廠牌的大量車主無辜遭殃。

今年5月起亞和現代公司同意支付2億元和解金，解決受害車主掀起的集體訴訟，並向車主們提供方向盤鎖等安全要件，並更新系統，加強車輛安全。

不過這些方法都沒有幫到沃爾普，她已更新車輛系統，也為方向盤上了鎖，但8日晚間她的2020年Sportage休旅車仍舊遭竊，「這已是我的車第二次被偷，之前還有三次車子被人闖進」，她認為車廠知道車輛存在安全問題，對許多司機有影響，「但他們完全不知道這樣的不良影響程度有多深。」

「我實在忍無可忍」，沃爾普說她既需要財產上的保護，也需要心理上的支持，「我總是擔心隔天早上車子又不見了，或車內被人翻動、破壞。」

沃爾普第一次被偷車是今年1月，當時她將車子停在New York大道和Florida大道上，警方在一周後尋獲沃爾普的車輛，車子外表有輕微刮傷，但小偷開著她的車在馬州不同郡市超速行駛，共累積了五張罰單，華府汽車管理局(DMV)為沃爾普免除了這些罰單。

今年5月沃爾普的車輛停在華府Foggy Bottom地鐵站附近的一個車庫，不法分子闖入試圖偷車，「方向盤鎖明顯被人破壞，但好在保住了我的車。」

車輛多次被不法分子盯上，沃爾普既委屈又氣憤，她很擔心發生了這麼多事故後，保險公司會將她列入「黑名單」或拒絕為她服務，目前保險公司都為她支付了車輛被盜期間的租車費用。

沃爾普計畫，這次尋回車輛後，她將換一輛新車，「我絕不會再選擇起亞了。」