維州費郡「路鯊」效果佳 致命車禍減55%

費郡從3月開始與維州州警合作「路鯊」計畫，查抓危險駕駛行為，截至目前效果良好。（取自費郡警方推特）

維州 費郡(Fairfax County)今年春季與州府合作啟動「路鯊」(Road Shark)項目，專門查抓危險駕駛，實行至今效果良好，從3月截至夏天共2萬5000名駕駛收到警告或罰單，而今年截至目前費郡的致命車禍減少了55%。

「路鯊」由費郡警方和維州州警合作執行，從3月開始分四波重點查抓危險駕駛行為，包括闖紅燈、超速、分心駕駛，以及酒後駕車、用藥後仍駕車上路。

該執法項目旨在提醒民眾道路安全，敦促司機謹慎駕駛，對自己和他人的安全更負責，費郡警察葛爾茲(Alaina Gertz)說，「很多司機沒有意識到自己的駕駛習慣有多危險，警告或罰單便能起到教育 和震攝作用」。

今年迄今為止，費郡因酒後駕車被捕的民眾減少，與飲酒和用藥相關的車禍事故也明顯下降，而費郡今年到目前發生的致命車禍也減少了55%，執法效果明顯，葛爾茲說，第一波執法共發出3786份警告和罰單，第二波共5025份，第三波有5848份，第四波驟增至8892份。

葛爾茲表示，警方未來仍將持續通過不同形式的執法項目，嚴格查抓危險駕駛行為，「不管這些項目有什麼特殊或華麗的名字，實質都是為提升道路安全，讓民眾出行更放心。」