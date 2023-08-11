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北維阿郡水晶市與五角大樓市辦公樓 續租率僅33％

記者張筠／維州報導
水晶市和五角大樓市的商業租賃交易流動性大，預計到明年底僅有33%的租客將續約。（記者張筠／攝影）
水晶市和五角大樓市的商業租賃交易流動性大，預計到明年底僅有33%的租客將續約。（記者張筠／攝影）

北維州最大的商業房地產商「National Landing」(原名JBG Smith)日前發布報告，預計到明年年底，阿靈頓郡(Arlington County)水晶市(Crystal City)和五角大樓市(Pentagon City)將有大批商業租戶不再續租，大量辦公空間或將閒置。

該報告指出，該地區有72份租房合約將在2024年底到期，涉及180萬平方呎的辦公空間，National Landing根據租客的討論預估，其中120萬平方呎的空間將不再被續租，相當於租賃空間的續約率僅有33%。

明年底即將到期的絕大部分租賃空間集中在水晶市，此前這些場地都由電商巨擘亞馬遜(Amazon)使用，由於亞馬遜第二總部的第一階段已修建完工，且部分大樓已經啟用，該公司將不再續租附近的其他商業大樓；若除去亞馬遜的影響，National Landing表示，該區域2024年底也可能有50%的租客不再續約。

National Landing的首席執行官凱利(Matthew Kelly)說，水晶市和五角大樓市長期的租約保留率在70%左右，為鼓勵民眾繼續留在此社區，確保持續有商家和公司進駐，居民遷入，National Landing計畫翻新附近的老舊大廈，將部分辦公大樓改造成多功能的住宅空間，讓辦公空間和住宅資源的比率更平衡，弱化商業租賃市場的競爭，降低人員的流動性。

今年5月National Landing已向阿靈頓郡府提交方案，計畫在Crystal Drive和Airport Access Road附近建設一座有370戶住房的社區，並將翻新水晶市的Water Park，增設一個戶外美食廣場、表演舞台，還有高檔餐廳。

水晶市和五角大樓市的租客流動情況與大華府都會區差不多，該社區租賃續約率為50%，而大華府第二季整個市場的平均續約率為52%，不過從北維州整體市場看，第二季度的租賃交易比新冠疫情前低了30%。

根據大樓安全系統管理公司「Kastle Systems」的數據，水晶市和五角大樓市有越來越多員工重返辦公室，且比率高於大華府整體平均，周一至周五該區域的辦公室使用情況已恢復到新冠疫情前的七成，而大華府整體僅五成。

商業房地產商計畫翻新該社區附近的大樓，調整商業和住宅空間的比率，降低人口流動性。...
商業房地產商計畫翻新該社區附近的大樓，調整商業和住宅空間的比率，降低人口流動性。（記者張筠／攝影）

華府 亞馬遜 租客

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