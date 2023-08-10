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大華府樂高體驗店開幕 12專區供探索

記者張筠／維州報導
大華府樂高探索體驗店是全球第27家，位於北維州春田市。（取自樂高探索體驗店官網）
大華府樂高探索體驗店是全球第27家，位於北維州春田市。（取自樂高探索體驗店官網）

深受大小朋友喜愛的玩具樂高(Lego)在大華府地區開了全新「探索體驗店」，該中心位於北維州春田市(Springfield)，9日舉行開幕剪綵，今(10日)至13日推出「First to Play Days」，開放公眾體驗，讓孩子們在開學前能再度享受暑假之樂。

該樂高探索體驗店(LEGO Discovery Center)堪稱一個大型室內樂園，民眾有機會體驗4D影院、參與「太空任務」，也可發揮想像力，搭建火車和城市，孩子們也能用樂高建設自己喜歡的公園，用迷你人物玩偶與其他同伴在樂高王國裡遊戲。

這座樂高探索體驗店共3萬2000平方呎，專門設計給二至12歲的孩子們體驗，其中設有12個專區，今年年初在創意比賽中獲勝而被封為大華府地區「樂高大師」利特斯特(Andrew Litterst)，也將到現場開展工作坊，啟發孩子們的創意。

目前全球共有27名樂高大師，而大華府的這家樂高探索體驗店也是全球第27家，樂高計畫今年稍後在佛州邁阿密(Miami)和賓州匹茲堡(Pittsburgh)各開一家探索體驗店；大華府樂高探索體驗店詳情及購票：https://shorturl.at/ivBRS。

該探索體驗店裡有12個特色區域，還有樂高大師工作坊，啟發孩子們的創意。（取自樂高...
該探索體驗店裡有12個特色區域，還有樂高大師工作坊，啟發孩子們的創意。（取自樂高探索體驗店官網）

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