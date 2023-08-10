華府新規 餐館須標明收費及用途 增進商家與消費者信任

華府新規要求餐廳將各收費款項標示清楚，並要在顧客點餐前告知這些費用的用途。（記者張筠 / 攝影）

為規範餐廳的收費制度，保護消費者權益，華府 日前出台新規定，要求所有商家將各項服務費標明，避免消費者在不知情的狀況下被收費，此外，餐廳也要將這些費用的用途告知消費者，例如是會給員工，還是用在餐廳運營。

這項規定名為「補充商業建議條款」(Supplemental Business Advisory)，由華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)頒布，要求所有餐廳必須遵守華府「消費者保護程序法」(Consumer Protection Procedures Act)，保護民眾的知情權。

施瓦布說，新冠疫情 後餐廳偷增費用或標價模糊不清的問題很常見，因生意緊縮，收入緊俏，有些店面在帳單中擅自加入「服務費」，還有餐廳調高小費的建議比率，但部分餐廳在額外收費時並未標清款項，讓消費者一頭霧水。

施瓦布表示，餐廳調高價格、增收服務費等都屬於業者們的自由，但必須要讓民眾知情，因此新規定要求所有餐廳將各項費用標明清楚，並要在消費者點餐前讓他們知道，這些費用的用途，包括用於支付餐廳員工的薪資、支持餐廳運營或維修等。

「很多消費者其實非常願意支持當地商家的生意，因此提升餐廳運營的透明度，也有利於讓商家和消費者關係更緊密」，施瓦布說，此規定也能推動餐廳之間的良性競爭。

此規定頒布後獲得多數商家和業主的好評，華府大都會 餐廳協會首席執行官湯森(Shawn Townsend)表示，清晰羅列各項費用，不僅是業主們當盡的義務，也是優秀經營策略的體現，「絕大部分業者都有正面反饋，也希望藉此增進與消費者之間的信任。」