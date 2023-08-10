北維泰森人口成長 10年須增4400房

泰森區的市場擴展迅速，研究預計，到2030年該區將迎來1萬5000多名住戶，住房資源需求大。（費郡政府提供）

維州 費郡(Fairfax County)的泰森區(Tyson)商業繁華，有許多大公司和商場聚集，也是重要交通樞紐，日前一份報告顯示，該區域不僅吸引民眾消費購物，近幾年更吸引大量居民，預計未來十年須增加4000多戶住房，才能合滿足人口增長的需求。

泰森區是大華府 地區最熱鬧的購物中心之一，除了有高檔的泰森角購物中心(Tysons Corner Mall)、各國美食，還有Capital One等大公司，交通也非常便利，根據「泰森社區聯盟」(Tysons Community Alliance)日前公布的研究，該社區2015年至2021年家庭(household)增長幅度達4%，該增長率是整個費郡平均的四倍，也是北維州地區的2.5倍。

數據顯示，泰森區的市場從2015年至今擴大了17%，到2030年該區預計將迎來1萬5000多名住戶，人口將達近4萬5000人；「泰森社區聯盟」的研究建議，為滿足市場需求，未來十年內泰森區至少要增加4400套房屋，其中包括1900戶可負擔住房。

泰森地區總監帕契科(Dalia Palchik)說，泰森區已不再僅是消費購物、上班通勤的目的地，更多人選擇住在這裡，基礎設施好，有許多公園和娛樂設施，還有完善的自行車道，此外公校資源優良，到華府、機場等的交通也非常便利。