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維州女子打嗝比攪拌機還大聲 創吉尼斯紀錄

記者張筠／維州即時報導

每個人幾乎每天都會打嗝，但這件看似普通的事情也能讓普通人走紅，維州33歲女子溫特(Kimberly Winter)日前就因打嗝的音量高達107.3分貝，創下女子世界紀錄，相當於比攪拌機、手持電鑽等發出的聲音還響。

溫特現住在維州Spotsylvania郡，她在Fauquier郡的Sumberduck長大，2007年從Liberty高中畢業，她日前在錄音室錄製了自己高達107.3分貝的打嗝聲，創下吉尼斯世界紀錄，日前她還到訪馬州iHeartRadio工作室，在「Elliot in the Morning」早間節目表演現場打嗝。

「每個人都有不同擅長的事，尤其長久練習後會更擅長」，溫特表示，她練習打嗝已經很久，「不知道為何我的打嗝聲非常響亮，本來以為也有人像我一樣，但後來才發現這好像是我的獨特之處。」

溫特說，她可以通過練習讓打嗝聲越來越大，「未來可能會再約上我的錄音師，錄製打嗝聲，再申請一次吉尼斯世界紀錄」，此前女子打嗝聲世界紀錄的保持者為義大利卡諾尼(Elisa Cagnoni)，她在2009年刷新的女子打嗝聲紀錄，高達107分貝，如今被溫特超越；目前男子的世界紀錄保持者為澳大利亞的夏普(Neville Sharp)，他2021年打嗝聲達112.7分貝。

溫特在TikTok上也非常知名，被網友稱為「打嗝女王」，她在社交平台上分享在預備突破世界紀錄前的技巧，包括吃早餐、喝咖啡和啤酒來為表演做準備，她還研究了哪些事務和飲料能讓打嗝聲音最大，為自己制定計畫。

雖然通過特殊技能成為「世界之最」，溫特希望將來有另一名女性能打破她的世界紀錄，「迎來挑戰者會讓我不斷進步。」

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