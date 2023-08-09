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龍捲風襲大華府 馬州州長：救援、修復須花數日

記者張筠／華盛頓報導
大華府7日受龍捲風侵襲，大量社區停電，車輛和房屋被樹木砸壞，道路也一片狼藉。(記者張筠╱攝影)
大華府7日受龍捲風侵襲，大量社區停電，車輛和房屋被樹木砸壞，道路也一片狼藉。(記者張筠╱攝影)

華府7日受龍捲風侵襲，許多地區因樹木折斷、電網垮塌而交通癱瘓，最嚴重的包括馬州Westminster，逾40位包括多名兒童在內的民眾，與一隻狗因道路受阻而被困車內數小時，馬州州長摩爾(Wes Moore)8日表示，部分社區的救援和維修工作將持續數日。

7日龍捲風席捲大華府，極端天氣警告持續至當晚9時才取消，強風、強降雨和冰雹造成大量社區停電，車輛和家庭被折斷的樹木砸壞。

馬州Westminster的140號公路，Gorsuch路和Market街之間的路段，因電網垮塌，眾多車輛被困在暴雨中，33名成人、14名兒童和一隻狗在車內等了超過五小時，警方聯絡電力公司切斷該區域供電，救援和疏散工作至少持續到夜間10時30分。

馬州警方表示，該路段未來幾天仍將封閉，馬州州長摩爾8日向一線救援人員致敬，同時呼籲民眾對救援和維修工作多一些耐心，州府和地方政府已合作評估各地受災情況，切薩皮克灣地區(Chesapeake Region)的收容所已開放，配合援助華府、馬州、維州和德拉瓦(Delaware)的災後救援。

紅十字大華府地區的聯絡經理帕特森(Bethany Bray Patterson)提醒民眾，在強降雨和風暴等極端天氣中，若看到路面大量積水，千萬不要冒險駕車駛過，因不知水下路面情況如何，若附近有電線桿倒塌也有觸電風險。

維州阿靈頓郡(Arlington County)首席公共事務官員柏斯特(Jessica Baxter)說，該郡前幾周連續迎來強降雨，地下儲水已幾近飽和，因此7日風暴導致洪澇的風險很高，所幸多數民眾都聽取政府建議，待在室內，避免出門，目前沒有人員傷亡。

7日的龍捲風導致馬州Westminster的140號公路電網垮塌，Annette...
7日的龍捲風導致馬州Westminster的140號公路電網垮塌，Annette Anderson的家人被困車內超過五小時。(Annette Anderson提供)

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