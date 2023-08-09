馬州孕婦心理健康資源排全美前10 排名靠前評分僅C

全國各州對孕婦的心理健康支持和輔助資源，相對較匱乏，政策制定上也有較大的提升空間。(取自孕婦心理健康政策中心網站)

全美各州對孕婦心理健康 的關注和保護程度不一，根據日前最新的一份調查報告，馬州 在全美排名前十，但評分僅為「C-」，全美有40州被評「D」或「F」(不及格)，最優秀的加州 也僅有「B-」，反映孕婦心理健康服務及資源相當匱乏。

該報告由「孕婦心理健康政策中心」(Policy Center for Maternal Mental Health)發布，研究各州對孕婦心理健康的重視程度和相應的服務資源，尤其新冠疫情後，愈來愈多人受孤獨、焦慮、抑鬱等負面情緒的困擾，各年齡層出現心理疾病的人數不斷增多。

而孕婦面臨的挑戰更多，不少人有產前焦慮、產後抑鬱的問題，根據聯邦疾病防止中心(CDC)的數據，馬州2021年共有6萬8285名新生兒，而五分之一的母親有不同程度的心理問題，導致她們與新生兒和其他家庭成員建立關係更困難。

馬州衛生廳負責公衛服務的副廳長凱耶拉曼(Nilesh Kalyanaraman)表示，「母親與孩子之間的關係很微妙，若母親心理狀態不穩定，孩子日後的成長也很容易受影響」，產後抑鬱症也很常見，嚴重的長達數月，甚至有母親因此萌生自殘、自殺的想法，進一步威脅家庭穩定。

CDC的數據指出，2020年美國每八名孕婦中就有一名在生產後患上抑鬱，而馬州當年995名母親中，13.4%人出現產後抑鬱。

然而解決產婦心理問題的方法有限，既要防止藥物影響胎兒或哺乳期的嬰兒，同時也要幫助母親們維持心理健康，凱耶拉曼說，馬州衛生廳日前獲得80萬元的聯邦資金，將創立一個試行計畫，幫助解決產婦藥物濫用的問題。

「孕婦心理健康政策中心」根據各州針對孕婦的心理健康服務資源是否方便獲得、醫療保險是否覆蓋心理諮詢等服務、Medicaid擴展計畫、孕婦心理輔導項目等，給各州評分。

結果顯示，馬州之所以在全國榜單中排名靠前，主要是因該州設有若干針對孕婦的心理健康項目，包括探訪服務、生產和育兒課程等，此外州府設有專門負責孕婦心理健康的小組，且推動擴大Medicaid的補助範圍，保障低收入家庭的利益。

不過由於在政策方面仍有欠缺，馬州僅獲「C-」評分，並列的州包括新澤西州、羅德島、威斯康辛州，僅有五個州獲「C」級，分別為亞利桑那州、科羅拉多州、伊利諾州、賓州、麻州，而第一名的加州獲「B-」，該州有較完善的心理健康檢查政策和豐富的服務資源。

剩下的州裡，七個得「D」，七個得「D-」，剩下的15州全部不及格，不過CNN的一篇報導分析，由於部分州和地區嚴格禁止墮胎，限制墮胎服務資源，因此相應的影響孕婦們心理狀態，導致得分較低。