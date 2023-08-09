暑課攜槍到校 馬州喬郡高中生被控罪

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)公校 一名16歲學生日前帶槍到校，被其他同學發現，學校安保人員及時沒收武器，該學生面臨成人指控，各級學校即將開學，校園安全和槍枝管理，也再度成為令家長憂心議題。

喬治王子郡警方表示，一名16歲Largo高中生4日帶著裝有彈藥的槍枝到學校參加暑期課程，上午11時左右，幾名同學在打架時看到該學生帶的武器，因此上報教師，學校警察專員(school resource officer)隨後逮捕該學生並沒收武器。

喬治王子郡公校聲明指，此事未造成任何師生受傷，助理教育總監 馬洛(Carletta Marrow)表示，學生的安全是公校最重視的工作之一，她敦促家長定期與孩子們討論校園安全，教導他們對周圍環境提高警惕，並培養他們的觀察力，若發現可疑情況或危險武器，要及時向可信任的教師及安全人員反映。

該16歲青少年現面臨成年人指控，包括違法帶危險槍枝到學校、持有裝了彈藥的手槍等，校方也稱會「依法管教學生」。

此案雖然已平安解決，但令家長們心有餘悸，今年大華府地區頻繁出現學生帶槍到校的案件，包括今年1月一名六歲兒童用母親槍枝向老師開槍的事件，有家長稱，學生接觸槍枝的機會越來越多，即便有明確的法律規定，若學校缺乏嚴格管理，廣大師生仍處於危險之中。

開學前夕發生此事，部分家長批評，學校是否在暑期疏於管理，否則為何有槍枝進入校園？嚴格的法規仍不足以保護學生安全，必須配合縝密的執法檢查，不然一個小小的校園衝突很可能釀成重大悲劇。