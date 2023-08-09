我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

暑課攜槍到校 馬州喬郡高中生被控罪

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's County)公校一名16歲學生日前帶槍到校，被其他同學發現，學校安保人員及時沒收武器，該學生面臨成人指控，各級學校即將開學，校園安全和槍枝管理，也再度成為令家長憂心議題。

喬治王子郡警方表示，一名16歲Largo高中生4日帶著裝有彈藥的槍枝到學校參加暑期課程，上午11時左右，幾名同學在打架時看到該學生帶的武器，因此上報教師，學校警察專員(school resource officer)隨後逮捕該學生並沒收武器。

喬治王子郡公校聲明指，此事未造成任何師生受傷，助理教育總監馬洛(Carletta Marrow)表示，學生的安全是公校最重視的工作之一，她敦促家長定期與孩子們討論校園安全，教導他們對周圍環境提高警惕，並培養他們的觀察力，若發現可疑情況或危險武器，要及時向可信任的教師及安全人員反映。

該16歲青少年現面臨成年人指控，包括違法帶危險槍枝到學校、持有裝了彈藥的手槍等，校方也稱會「依法管教學生」。

此案雖然已平安解決，但令家長們心有餘悸，今年大華府地區頻繁出現學生帶槍到校的案件，包括今年1月一名六歲兒童用母親槍枝向老師開槍的事件，有家長稱，學生接觸槍枝的機會越來越多，即便有明確的法律規定，若學校缺乏嚴格管理，廣大師生仍處於危險之中。

開學前夕發生此事，部分家長批評，學校是否在暑期疏於管理，否則為何有槍枝進入校園？嚴格的法規仍不足以保護學生安全，必須配合縝密的執法檢查，不然一個小小的校園衝突很可能釀成重大悲劇。

公校 教育總監 馬州

上一則

發恐怖威脅 烏瓦德濫殺案兇手表弟被捕

下一則

義工發遊民食物被罰 陪審團判無罪

延伸閱讀

州府投資近2億 彌補疫情學業缺失

州府投資近2億 彌補疫情學業缺失
蒙市設槍枝禁售區 現有2經銷商保留

蒙市設槍枝禁售區 現有2經銷商保留
紐約州撥1.08億元 望彌合公校生心理創傷

紐約州撥1.08億元 望彌合公校生心理創傷
蒙市將設立槍枝禁售區 距學校民宅1000呎

蒙市將設立槍枝禁售區 距學校民宅1000呎

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」