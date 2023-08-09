命案連發 華府周末槍擊5死5傷 8月至今已11人遭謀殺

華府 上周末發生命案，共導致五人死亡，至少五人受傷，8月截至目前，華府已有11人被謀殺，市議會官員表示，儘管日前通過提案收緊執法提升治安，但市府各部門之間仍要積極配合，否則不法分子繼續為非作歹，因此敦促市府儘快啟動犯罪實驗室，提高數據處理效率。

5日凌晨1時左右，華府亞當斯 摩根社區(Adams Morgan)發生致命槍擊 ，兩名男子死亡，另一人受重傷，危及生命，警方表示，作案嫌疑團隊駕駛兩輛車，其中一輛為淺藍色Mercedes，牌照為「AC-666」，開槍後逃之夭夭，至今仍在搜捕中。

同日晚間8時許，Good Hope路和16街附近又發生槍擊案，造成三人死亡，包括兩男一女，另有至少四人受傷，警方對同日發生的兩樁致命槍擊非常震驚，「這是居民區，致命案件連發，讓人覺得像在戰爭地帶」，8月剛過一周，華府就已有11人被凶殺，而5日當天就有五人死亡。

華府市議員納多(Brianne Nadeau)表示，打擊犯罪是市府所有部門及社區共同努力才能實現的目標，必須要有明確且一致的方向，「這不僅是華府警察的責任」，她敦促華府運輸局(DDOT)也要竭力配合，包括拖吊執法，配合警方有策略的封路管制交通，通過吊銷執照等手段加強社區安全，減少道路上的不法分子。

納多也表示，華府應當加快罪犯的背景調查和證據蒐集，「市長包瑟(Muriel Bowser)應當儘快啟動先前許諾的打擊犯罪實驗室(crime lab)，這非常關鍵，目前華府所有關於犯罪的數據都要排隊處理，工作效率低，執法人員壓力大，也會消磨積極性。」

迅速、準確的執法正義才能阻止犯罪，「現在多數民眾最顧慮的就是社會治安。」