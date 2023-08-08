經典英國劇「演砸了」 甘迺迪中心8日起公演

「演砸了」今起登上甘迺迪中心，持續演出一周至13日。（取自甘迺迪中心）

曾被媒體譽為「最搞笑的百老匯 秀」的英國經典鬧劇「演砸了」(The Play That Goes Wrong)，8日起在華府 甘迺迪中心(Kennedy Center)持續演出一周至13日，希望暑期結束前，給大小劇迷送上歡樂笑聲。

該經典舞台劇 主要描摹一場戲中戲，故事為一場由業餘劇團準備的懸疑謀殺舞台劇，將在Cornley大學戲劇學會上演，但他們在演出過程中完全沒有處理問題的能力，因此窘態百出，讓人又無奈又好笑。

該劇演員哈林頓(Matt Harrington)說，這部舞台劇能「讓人捧腹大笑，甚至笑到流淚，如果你很久沒有開懷大笑了，千萬不能錯過，保證你不會失望」，他在劇中飾演一位著急又無奈的劇組導演，眼睜睜的看著整台戲垮掉。

「演砸了」除了娛樂大眾，也讓民眾看到一台戲的成功需要多少汗水與付出，演員之間的配合，幕後人員的搭檔，缺一不可，「劇中荒謬劇團的成員弄丟道具、台詞背亂、舞台垮塌、演員爭執等，一個接一個的錯誤，滑稽到令人啼笑皆非。」

該劇還設計了與觀眾互動的環節，「其中有一段劇中的舞台工作人員會在劇院裡到處跑，甚至跑到觀眾席，目的是為尋找在劇中丟失的小狗。」

哈林頓說，這也是他自己看過最搞笑的舞台劇，「在演出過程中常覺得撰寫該劇的人實在聰明絕頂，他們將喜劇的各種元素融合，發揮得淋漓盡致，笑點接連不斷，讓觀眾完全沉浸在笑聲中。」

該劇2012年由Henry Lewis、Jonathan Sayer和Henry Shields所著，他們在倫敦西部成立Mischief Theatre Company之前，都在倫敦音樂和喜劇學院讀書。

哈林頓說，Mischief Theatre Company還在創作一系列類似「演砸了」的戲劇，例如「搶銀行失敗了」、「魔術變砸了」等，他們也上電視節目，以不同的藝術形式給民眾帶來歡笑。

甘迺迪中心的演出有許多場次，詳情及購票：https://shorturl.at/dkNV4。