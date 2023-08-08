我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

經典英國劇「演砸了」 甘迺迪中心8日起公演

記者張筠／華盛頓報導
「演砸了」今起登上甘迺迪中心，持續演出一周至13日。（取自甘迺迪中心）
「演砸了」今起登上甘迺迪中心，持續演出一周至13日。（取自甘迺迪中心）

曾被媒體譽為「最搞笑的百老匯秀」的英國經典鬧劇「演砸了」(The Play That Goes Wrong)，8日起在華府甘迺迪中心(Kennedy Center)持續演出一周至13日，希望暑期結束前，給大小劇迷送上歡樂笑聲。

該經典舞台劇主要描摹一場戲中戲，故事為一場由業餘劇團準備的懸疑謀殺舞台劇，將在Cornley大學戲劇學會上演，但他們在演出過程中完全沒有處理問題的能力，因此窘態百出，讓人又無奈又好笑。

該劇演員哈林頓(Matt Harrington)說，這部舞台劇能「讓人捧腹大笑，甚至笑到流淚，如果你很久沒有開懷大笑了，千萬不能錯過，保證你不會失望」，他在劇中飾演一位著急又無奈的劇組導演，眼睜睜的看著整台戲垮掉。

「演砸了」除了娛樂大眾，也讓民眾看到一台戲的成功需要多少汗水與付出，演員之間的配合，幕後人員的搭檔，缺一不可，「劇中荒謬劇團的成員弄丟道具、台詞背亂、舞台垮塌、演員爭執等，一個接一個的錯誤，滑稽到令人啼笑皆非。」

該劇還設計了與觀眾互動的環節，「其中有一段劇中的舞台工作人員會在劇院裡到處跑，甚至跑到觀眾席，目的是為尋找在劇中丟失的小狗。」

哈林頓說，這也是他自己看過最搞笑的舞台劇，「在演出過程中常覺得撰寫該劇的人實在聰明絕頂，他們將喜劇的各種元素融合，發揮得淋漓盡致，笑點接連不斷，讓觀眾完全沉浸在笑聲中。」

該劇2012年由Henry Lewis、Jonathan Sayer和Henry Shields所著，他們在倫敦西部成立Mischief Theatre Company之前，都在倫敦音樂和喜劇學院讀書。

哈林頓說，Mischief Theatre Company還在創作一系列類似「演砸了」的戲劇，例如「搶銀行失敗了」、「魔術變砸了」等，他們也上電視節目，以不同的藝術形式給民眾帶來歡笑。

甘迺迪中心的演出有許多場次，詳情及購票：https://shorturl.at/dkNV4

舞台劇 百老匯 華府

上一則

從警7年 五角大樓退役警犬昆汀癌逝

下一則

「全在阿靈頓」 北維阿郡旅遊新標語上路

延伸閱讀

新冠病毒經設計放過猶太人與華人？甘迺迪家族成員遭自家人圍剿

新冠病毒經設計放過猶太人與華人？甘迺迪家族成員遭自家人圍剿
「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視
聲稱新冠病毒會挑種族 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

聲稱新冠病毒會挑種族 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視
不明飛行物紀錄 眾院推法案解密 兩黨議員力挺

不明飛行物紀錄 眾院推法案解密 兩黨議員力挺

熱門新聞

費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
賓州州際公路發生巴士與汽車相撞事故，(美聯社)

賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

2023-08-07 10:00
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪