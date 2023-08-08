我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

「全在阿靈頓」 北維阿郡旅遊新標語上路

記者張筠／維州報導
阿靈頓郡是北維州文化最多元的地區之一，疫情前旅遊業發達。圖為夏季農夫市場。（記者張筠／攝影）
阿靈頓郡是北維州文化最多元的地區之一，疫情前旅遊業發達。圖為夏季農夫市場。（記者張筠／攝影）

維州阿靈頓郡(Arlington County)日前公布新標語(slogan)「全在阿靈頓，All In Arlington」，以此啟動新的市場營銷活動，拓展旅遊市場，目標在將遊客量提升至疫情前的水平，進而刺激該郡經濟。

該標語由阿靈頓會展中心和遊客服務局擬定，除了奠定該郡旅遊業的新目標，也標誌新一階段的市場營銷計畫啟動，此前「維州旅遊公司」(Virginia Tourism Corporation)從「旅遊復甦基金」中撥款325萬元，供給阿靈頓在疫情後恢復旅遊及餐飲服務。

「全在阿靈頓」反映阿靈頓郡的多元文化，民眾和遊客可在這裡找到美食，學習歷史，欣賞藝術，也能體驗戶外活動，享受親子時光；此前阿靈頓郡的旅遊標語為「國家歷史，當地美味」(National History, Local Flavor)。

阿靈頓郡推出的全新旅遊宣傳影片，提到該郡不僅有當地文化，還匯聚了國際餐飲，蘊含歷史，也重視當代社會發展，更迎來前沿科技巨擘進駐；新冠疫情期間，阿靈頓郡是維州旅遊業受創最嚴重的地區之一，2020年該郡遊客數量從2019年的歷史高峰驟降了57%，而阿靈頓所在的北維州旅遊業績又占全維州的逾40%，因此州府也重點推動阿靈頓郡及附近郡市的經濟復甦。

2021下半年起，阿靈頓郡旅遊業回升，各地遊客為該郡創造28億元經濟收入，支持1萬2000個酒店的工作崗位，阿靈頓會展中心和遊客服務局主任卡斯爾(Emily Cassell)說，新的市場營銷旨在迎來比疫情前更多的遊客，當局將著重推廣新的旅遊品牌、網站，並邀請民眾在社交平台上參與相關互動，更有效的拓寬市場。

維州 疫情 親子

上一則

經典英國劇「演砸了」 甘迺迪中心8日起公演

下一則

新州醫療員加入便衣警 應對精神病患成效佳

延伸閱讀

亞市小學校長 獲選維州美國太太

亞市小學校長 獲選維州美國太太
國人去年貢獻維州旅遊303億元 比前年增長逾2成

國人去年貢獻維州旅遊303億元 比前年增長逾2成
北維州房客過去1年遭驅逐人數大增

北維州房客過去1年遭驅逐人數大增
維州、馬州多郡市數位程度冠全美 AI、網安…表現優

維州、馬州多郡市數位程度冠全美 AI、網安…表現優

熱門新聞

費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
賓州州際公路發生巴士與汽車相撞事故，(美聯社)

賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

2023-08-07 10:00
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪