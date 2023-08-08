「全在阿靈頓」 北維阿郡旅遊新標語上路

阿靈頓郡是北維州文化最多元的地區之一，疫情前旅遊業發達。圖為夏季農夫市場。（記者張筠／攝影）

維州 阿靈頓郡(Arlington County)日前公布新標語(slogan)「全在阿靈頓，All In Arlington」，以此啟動新的市場營銷活動，拓展旅遊市場，目標在將遊客量提升至疫情 前的水平，進而刺激該郡經濟。

該標語由阿靈頓會展中心和遊客服務局擬定，除了奠定該郡旅遊業的新目標，也標誌新一階段的市場營銷計畫啟動，此前「維州旅遊公司」(Virginia Tourism Corporation)從「旅遊復甦基金」中撥款325萬元，供給阿靈頓在疫情後恢復旅遊及餐飲服務。

「全在阿靈頓」反映阿靈頓郡的多元文化，民眾和遊客可在這裡找到美食，學習歷史，欣賞藝術，也能體驗戶外活動，享受親子 時光；此前阿靈頓郡的旅遊標語為「國家歷史，當地美味」(National History, Local Flavor)。

阿靈頓郡推出的全新旅遊宣傳影片，提到該郡不僅有當地文化，還匯聚了國際餐飲，蘊含歷史，也重視當代社會發展，更迎來前沿科技巨擘進駐；新冠疫情期間，阿靈頓郡是維州旅遊業受創最嚴重的地區之一，2020年該郡遊客數量從2019年的歷史高峰驟降了57%，而阿靈頓所在的北維州旅遊業績又占全維州的逾40%，因此州府也重點推動阿靈頓郡及附近郡市的經濟復甦。

2021下半年起，阿靈頓郡旅遊業回升，各地遊客為該郡創造28億元經濟收入，支持1萬2000個酒店的工作崗位，阿靈頓會展中心和遊客服務局主任卡斯爾(Emily Cassell)說，新的市場營銷旨在迎來比疫情前更多的遊客，當局將著重推廣新的旅遊品牌、網站，並邀請民眾在社交平台上參與相關互動，更有效的拓寬市場。