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事先了解乘客評價… 網約車安全隱患 維州警支招防範

記者張筠／維州報導
近幾年大華府發生多起與共享乘車有關的安全事故，維州警方日前支招加強民眾意識和自我保護技能。（記者張筠／攝影）
近幾年大華府發生多起與共享乘車有關的安全事故，維州警方日前支招加強民眾意識和自我保護技能。（記者張筠／攝影）

維州費郡(Fairfax County)警方日前發布安全須知，提醒民眾注意網約車(ride-share)的安全，警方稱今年至今，該郡已發生至少三起與網約車有關的案件，而大華府範圍內近幾年有更多令人擔憂的乘車事故。

今年6月一名維州阿靈頓(Arlington)的女性乘Lyft從華府回家，途中司機不斷繞路，未按導航所顯示的路線行駛，試圖要把該女乘客帶到不明地點，該乘客多次提醒未果，最終抓住時機跳車，所幸沒有發生悲劇。

馬州蒙郡貝塞斯達市(Bethesda)一名男子今年1月因在Uber車內性騷擾另外兩名女性，面臨性騷擾指控，而一名男性Lyft司機，多年前也曾在華府喬治城附近性騷擾一位顧客。

為提升民眾的安全意識和自我保護技能，也加強網約車的安全性，費郡警方提供幾個避免受害的技巧，包括在上車前確認司機及其駕照、車輛、姓名、照片等基本信息與網約車App上顯示的一致，若出現可疑信息或明顯不匹配，民眾應直接取消搭乘。

選擇車輛前，消費者也應當查詢司機評分，參考過往乘客的留言評價，對司機的專業水平和服務態度有一個基本了解。

乘客若單獨乘車，在車輛行駛過程中應保持警惕，觀察司機所選的路線，也可通過與親友實時分享自身定位，避免意外狀況出現後失去音訊；多數情況下司機與乘客適當聊天能讓行程更輕鬆，但民眾不應分享太多個人隱私。

警方也建議乘客，搭乘網約車時，盡量坐在後座，與司機保持安全距離，若出現緊急情況，也方便下車；民眾若在飲酒後搭乘網約車，盡量要有可信任的人陪同，防止酒後神智不清。

若在乘車過程中發生令人不適的情況或其他安全隱患，民眾可及時在網約車的App上舉報，若直覺感到情況不對，可立即要求司機在照明充足且有人的地區停車，嚴重者也可直接致電911報警求助。

與共享乘車有關的事故舉報，可致電費郡重大犯罪局(703)246-7800，也可匿名短信至(866)411-8477。

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