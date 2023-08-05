華府華埠治安惡化 社區憂人口、商家流失

華府華埠居民擔憂社區治安每況愈下，將影響人口和商家流失。（記者張筠／攝影）

華府華埠 日前發生傷人事件，有年長者在路上突然被人推倒後遭搶劫，聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)也表示，華府第二區和華埠常給人一種「無法無天的不安全感」，附近居民也稱，治安環境每況愈下，因此擔憂人口和商家會進一步流失。

華府市議會日前對此展開公聽會，邀請市府官員、執法人員和民眾對談，了解治安問題，剛搬到華埠不久的威戈爾夫婦(Wegner)說，華埠街道常給人一種混亂不堪的感覺，地鐵站 附近有遊民，街道上常瀰漫大麻味，「感覺附近的安保人員不足，擔心若發生事故是否能獲及時幫助。」

威戈爾夫婦說，完善治安除了能讓民眾放心出門，對商家發展也格外重要，「華埠近幾年已經失去了一間CVS藥房、一家Walmart超市，本來這些便利店就在我們的公寓附近，現在僅剩一家Safeway超市，而那家超市需要有四名安保人員看管，非常離譜」，若此情況不改善，未來華埠將流失更多商家，人口也會減少。

另一位市民托爾普(Paul Thorpe)也感到「華埠現在彷彿變成公開的毒品交易所」，對普通市民的安全健康不利，更不適合孩子在此成長。

華府市議會日前批准一項緊急打擊犯罪法案，市長包瑟(Muriel Bowser)也簽署通過，鼓勵民眾配合解決犯罪問題，市議員平托(Brooke Pinto)說，目前社區反饋良好，許多民眾願意申請市府補貼，在家門口安裝監控攝像頭，威嚇不法分子，也有利於執法人員辦案。