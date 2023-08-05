租房詐騙增 華府檢察長：未看屋勿匯款

華府 檢察長施瓦布(Brian Schwalb)日前提醒公眾，租房詐騙 案增多，部分受害者在找房過程中損失數千元，他表示，詐騙團伙常冒充租賃公司，通過公寓照片騙取民眾信任，要求租客 匯款，但施瓦布提醒，在未實地參觀公寓，或對方未以實時視訊確認租屋前，千萬不要輕易匯款或提供個人信息。

施瓦布說，疫情後網路找房的方式更流行，雖然方便，但陷阱也愈來愈多，「詐騙團伙會利用著名房產公司或物業公司的名字，並將公寓照片和細節修改得像模像樣，讓人難以分辨。」

通常的詐騙手段是，不法分子會冒充房東或物業經理，在網上發布並不存在的公寓招租廣告，等租客「上鉤」後他們會要求民眾提交申請費或保證金，以此誘騙租客匯款，一旦款項支付成功，他們連同網頁廣告就一同消失得無影無蹤。

「在看到實際公寓或房產前，千萬不要輕易匯款」，施瓦布告誡民眾，若無法親自前往，可以請親朋好友協助，也可以要求房東或物業公司提供線上看房的服務，通過實時的視頻電話參觀，也能保障交易安全，「若房東拒絕提供線上看房選項，那就是一個警鐘。」

租客也可致電向物業公司的經理求證，確認相中的房產或公寓確實在招租；華府租客威爾(Will)日前就因租房被騙走2700元，「我當時在Craiglist與一位自稱房產經紀人的人聯絡，對方稱有一戶公寓(condo)在招租」，該廣告屬實，這戶房產也確實在招租，但這名經紀人是騙子。

威爾在繳出保證金以及第一個月的租金後，才發現自己被騙了，「網站上的圖片看上去非常合法，對房產的介紹細節也很像真的，過程中似乎都沒有疑點」，但後來威爾就完全聯絡不上這位「經紀人」，目前威爾配合聯邦執法官員調查此案，但損失的錢財至今也沒有找回。

民眾可致電(202)442-9829，向華府檢察長消費者保護熱線匯報租房詐騙，也可電郵投訴，郵址：[email protected]。