商場掏槍殺人 華府男子被重判囚25年

華府 34歲男子瓊斯(Stephon Jones)去年在馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)一家商場與人發生衝突，最後掏槍殺死20歲的亨爾利(Darrion Herring)，3日他被判處25年監禁，雖然瓊斯的代表律師稱他是好父親，還有家庭要養，但法官仍判決最高量刑。

該案2022年8月18日發生在喬治王子郡的Hayttsville，亨爾利是華府的一名消防員，在商場幫助一名盲人購物，期間他在廁所碰到瓊斯，瓊斯因亨爾利的「表情不好」而與他爭辯，當天下午亨爾利與他的繼父在該商場的美食廣場又碰到了瓊斯，二人再度發生衝突，瓊斯突然掏槍向亨爾利的胸膛連開四槍，作案後瓊斯立刻與女友逃跑至賓州費城 ，並刻意隱姓埋名。

案發49天後瓊斯被捕，面臨二級謀殺的指控，他今年夏天承認殺人，央求法官從輕發落，讓他的家人免於牢獄的負面影響；他的代表律師赫德斯(Allison Heldreth)說，瓊斯之所以掏槍是「因為害怕」，他不知道亨爾利是否帶有武器，他逃跑也是因害怕司法系統，以及自己的行為將給家人帶來何種後果。

赫德斯請求法官從輕量刑，表示瓊斯「並非是一名暴躁的怪物」，此前也無不良紀錄，瓊斯也沒有讓任何親友到法院旁聽，為的是避免讓亨爾利的家人再受打擊。

根據量刑指南，二級謀殺可判18至25年，喬治王子郡的檢察官助理李奧納迪(NIcholas Leonardi)要求法官處以重刑，稱瓊斯故意殺人，「因狂妄自大而連續做了錯誤決定。」

亨爾利的母親在法庭上激動表示，沒有人因被人瞪了就掏槍殺人，「亨爾利的性命被奪走，他七歲的弟弟本該與同齡人一樣享受童年，如今卻在參加葬禮，並與抑鬱症、焦慮情緒抗爭。」

瓊斯在法庭上後悔自己的行為，並對亨爾利家庭道歉，但亨爾利母親並不買帳，法官皮爾森(Pearson)也持同樣觀點，稱整個案件始於「一個人看你的方式」，當時商場裡有多少無辜的民眾，都處於危險境地。

皮爾森最終判處瓊斯最高40年監禁，其中15年緩刑，相當於25年有期徒刑，此外他也因使用槍枝犯下重罪而被判七年有期徒刑，他將同時服刑。