亞市小學校長 獲選維州美國太太

拜諾姆(右)6月獲得維州地區的「美國太太」稱號，8月底將參加全國比賽。（拜諾姆提供）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)Patrick Henry小學校長拜諾姆(Ingrid Bynum)，日前獲選為維州「美國太太」(Mrs. America)，8月底她將代表維州參加全國比賽，拜諾牡希望藉此鼓勵孩子們認真學習，了解教育 改變人生的重要，並積極拓展教育資源。

拜諾姆希望通過自己的成就，鼓勵孩子們認真讀書，拓展視野，勇敢追夢。（拜諾姆提供）

Patrick Henry小學教導K-8年級學生，身為校長，拜諾姆每天有大量管理工作，對孩子們的狀態也非常上心，「參加美國太太競賽的目的是，希望我的行為能讓孩子們明白教育的重要性，通往成功的道路往往從一本書開始」，她希望以身作則，讓孩子們知道教育可以增加人生的可能性，從而努力學習，勇敢追夢。

拜諾姆6月剛獲得維州「美國太太」榮譽，她期待藉此推動地方商家協力提供資金，幫助擴增亞歷山卓市的教育資源，確保每名兒童家裡至少有一本書，「一旦孩子們打開書本，就會迎來一個更廣闊的世界，也能開啟孩子對世界的好奇心，激發他們的想像力，為他們的成長提供更多可能性。」

拜諾姆很慶幸自己參加了「美國太太」的競賽，「接受這項挑戰，也激發我的潛力，讓我能更好的完成校長工作」，從去年11月，她就開始嚴格規律的訓練計畫，每周四天到健身 房運動，調整飲食習慣，與此同時也要保證工作、與家長和同事的溝通、與孩子的相處等事物的平衡。

「美國太太」的全國比賽26日將在拉斯維加斯舉辦，「我的學生們都非常期待我獲獎，這項賽事也加深了我和學生之間的凝聚力。」