Hitrons 20年經驗幫您挑選適合您的按摩椅

歡迎親來門店體驗各款不同按摩椅，HiTRONS引以為豪的不僅是一流的產品，還有為每一位客戶提供的全方位服務。

親臨體驗，方覺不同！像按摩椅這樣大型的家用設備，大家肯定不想花費大價錢費盡一番周折後還買得不盡如人意。Hitrons憑著20年按摩椅銷售經驗總結出店內體驗的重要性。真正能買到適合自己的按摩椅一定要通過親自體驗瞭解各款按摩椅的不同性能才能找到適合自己的按摩椅，讓您和家人輕鬆在家享受無盡的按摩體驗。

Hitrons特別甄選出適合亞洲人身材的下列三款按摩椅：

▲Everycare 207 - 這是當下最新、最緊湊的全身按摩椅，使用方便，適合我們亞洲人體型。207款有一個非常詳細和徹底的全身按摩，氣囊會膨脹以模仿人的手從你的脖子一直按摩到你的腳。它非常適合那些想要在不佔用太多空間的情況下獲得高品質按摩體驗的人。現獨家店內銷售僅$3,999.99，或享受60個月免息分期付方式每月僅$59。

▲Everycare 7300 - Hitrons的暢銷產品變得更好了！7300現在採用更優雅的全新設計、升級的按摩軟體和改進的控制功能。對於那些尋求深層組織頸部和肩部按摩以及令人驚歎的足部和小腿放鬆的人來說，這是一個絕佳的選擇。憑藉其可定制的按摩選項，7300肯定會受到任何尋求終極按摩體驗的人的歡迎。 獨家店內銷售 $6,999.99或享受60個月免息分期付方式每月僅$117。

▲GF500-01 - 對於那些尋求最奢華按摩體驗的人來說，GF500-01是您的不二之選。這款按摩椅適合體型稍大和尋求最大全身伸展功能的人。GF500-01採用優質內飾設計，讓您可以高枕無憂，同時享受無盡的豪華級家庭按摩。現獨家的店內銷售$7,999.99或60個月免息分期付方式每月僅$134。

不管閱讀了多少按摩椅的介紹說明，都不如親自來Hitrons參觀並試坐各款優質按摩椅，體驗感受每款按摩椅的特點和它們的不同之處。Hitrons自2002年以來一直信守對消費者的承諾，Google五星好評可以看到大家對Hitrons的滿意度，所有的Hitrons按摩椅都提供最完善的售後服務，讓您免去後顧之憂：3年全保（由EVERYCARE 認證的技術人員提供售後服務）；免費送貨到家和專業安裝測試；教授使用方法。

聯絡電話：201-941-0024；www.hitrons.com；微信 ：Hitrons;新澤西 店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府 區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571) 404-4132。