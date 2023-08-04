美京博翊館 暑期網球訓練營開放報名

美京華人 活動中心旗下的博翊館即日起開放暑期網球訓練營報名，目前有三項課程可選。

兒童網球訓練班

年齡：十歲及以下的兒童

時間：周一至周五上午9時至下午3時，也提供半天課程

內容：孩子們將使用反彈較低且較慢的網球，教練在過程中會逐一輔導，適合六至十歲初學者。詳情：https://shorturl.at/fqvBD。

初級網球訓練班

年齡：初、高中生

時間：周一至周五上午9時至下午2時間，也提供半天課程

內容：適合有計劃參加社區比賽的初、高中生，每節課開始後兩個半小時將有網球指導練習，改進技術、穩定性和擊球位置等。每名教練平均負責三名學生，保證教學品質。詳情：https://shorturl.at/lnwC3。

水上網球

時間：周一至周五下午2時15分至3時

內容：適合曾參加過網球課程的初高中生，主要為幫助學員保證體能處於巔峰狀態，利用水中阻力技術，讓學員在安全環境下提升運動表現，改善動作和體態，預防未來運動受傷，增強耐力，也有助於學員提高穩定性、靈活性和動態平衡。詳情：https://rb.gy/45pkn。