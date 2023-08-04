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華府「亞裔文學節」突喊停 亞裔作家自辦交流會

記者張筠／華盛頓報導
繼史密森尼學會突然取消「亞裔文學節」後，亞裔作家們自行在6日舉辦交流活動，邀請全美各地作家相聚探討文學和社會議題。（取自活動官網）
繼史密森尼學會突然取消「亞裔文學節」後，亞裔作家們自行在6日舉辦交流活動，邀請全美各地作家相聚探討文學和社會議題。（取自活動官網）

史密森尼學會(Smithsonian Institute)上月突然宣布取消原定在8月初舉行的「亞裔文學節」，亞裔作家們隨後決定自行組織小規模活動，8月6日邀請文學愛好者和作家們到華府市中心交流。

史密森尼亞太裔中心(APAC)原定4日至6日在華府Eaton酒店舉行每兩年一次的「亞裔文學節」，該活動首創於2017年，今年本為疫情後首次，也是第三屆，受全美各地乃至其他國家亞裔作家的關注，但組織方在7月中旬突然宣布，因規畫未達預期而取消，引發大量亞裔不滿，他們稱亞裔未獲得足夠重視，甚至再度被不公對待。

亞裔作家們隨後決定自行舉辦替代活動，雖然規模無法與原來的文化節相提並論，「但今年的聚集非常有必要」，主推此活動、也是回憶錄「Seeing Ghost」作者的周凱特(Kat Chow，音譯)說，(原定的活動取消)令人感覺一種急需的治癒力量被剝奪了，「現在舉辦替代活動，也是一種形式的抗議，表達亞裔需要被重視，也是我們互相關心、慰藉的方式。」

詩人卡比科(Regie Cabico)說，史密森尼學會叫停文學節的作法令人失望，「規畫不當、資金不足等都是可接受的理由，但不應突然撤銷，事先也不與亞裔社區溝通，令人感到不被重視。」

史密森尼學會已向亞裔社區致歉，表示「由於規畫和預期效果不匹配，住宿、活動議程等事務細節也未能滿足需求」，只好無奈取消活動，預計明年再補辦更大規模的活動，或通過線上平台舉辦。

該學會官員表示，取消此文學節單純是因作業困難，並非受文學節內容的影響，該學會也非常重視亞太裔社群的利益；不過這些說法都未能平息亞裔作家們的不滿或憤怒，他們聯名致信要求主辦方發布公開聲明，誠實解釋活動取消的原因，另外他們也要求史密森尼學會亞太裔中心的代理主任游姚芬(Yao-fen You，音譯)下台。

亞裔作家們自行舉辦的替代活動名為「鬼與魂：復活的亞裔文學節」，6日晚7時將在華府PetWorth區的Loyalty書店舉行，來自美國各地的作家將彼此分享創作感悟，一同閱讀經典作品，關注亞裔群體在美國生活的狀況，探討各類社會議題，該活動也邀請到華府當地調酒師Chantal Tseng，讓參與者能一邊暢聊作品，一邊品酒。

活動免費，鼓勵註冊，歡迎捐款。詳情：https://shorturl.at/hjCU6

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