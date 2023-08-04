維州亞市DASH公車免費搭 乘客量創新高

亞歷山卓市DASH公車系統推出免費服務後，不到一年乘客量創新高。（取自DASH公車系統官網）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)DASH公車系統在推動免費服務一年以來，乘客量創新高，過去一年就有高達450萬人次搭乘。

官員表示，這是近40年來該市大眾交通服務取得的一大里程碑；亞歷山卓市議會日前也通過一項新計畫，決定在交通要道Duke街上增設「公車快線」。

DASH是大華府 地區乘客量首先恢復到新冠疫情 前水平的公車系統，在2021年疫情高峰時，乘客量跌入低谷至150萬人次，大華府地鐵、各郡市的公車服務在疫情趨緩後，紛紛絞盡腦汁，鼓勵乘客重新建立搭地鐵、公車的習慣。

相比大華府其他郡市，亞歷山卓市官員2021年9月宣布一項大膽計畫：將DASH公車服務改為完全免費，並增加服務班次，確保每15分鐘就有一班車，此計畫意味著6萬多亞歷山卓市民的通勤幾乎「零成本」，進一步提升各社區交通資源的公平分配。

當時市府官員們預計此免費服務將讓DASH的乘客量上升23%，而日前DASH公布的數據顯示，過去一年的乘客量創新高，比2021財年最低谷時高出兩倍；此前DASH公車乘客量的最高紀錄是2015年的430萬人次。

DASH的首席執行官和總經理貝克(Josh Baker)說，目前尚不確認乘客量驟增是因服務改為完全免費，還是因班車增加，也可能二者缺一不可，調查顯示71%的DASH乘客因免費而更多搭乘。

不過DASH系統也面臨挑戰，若持續服務如此龐大的乘客群體，亞歷山卓市府所需要的補貼成本將不斷擴大，且預估未來幾年內就會翻倍，資金來源將有困難；華府今年稍早時曾提議將Metro公車改為免費，但因預算不夠而叫停，維州費爾法克斯市(Fairfax City)的CUE公車系統當前也試行免費計畫，但設置了三年期限。

DASH公布這項成績前不久，亞歷山卓市議會剛通過另一項有關公車服務的倡議，決定成立Duke Street Transitway，這將為該市首個「公車快線」服務(bus rapid transit)；相鄰的費郡(Fairfax County)7月也推進了相似計畫，在Falls Church至Tysons之間增加公車快線，連結北維州幾個熱門的景點和商業區，包括Tysons、Falls Church、Seven Corners和亞歷山卓市的部分區域。