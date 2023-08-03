馬州免稅周 13日-19日百元內服飾免稅

馬州 13日至19日將迎來年度免稅周，當周所有100元以內的鞋類、衣服、書包文具等商品都將免稅，刺激夏季消費，同時也減輕各家庭的負擔，為學生開學做好準備。

馬州平時消費稅為6%，每年有一周特定商品免稅，包括牛仔褲、內衣褲、polo衫、婚禮衣服、嬰兒尿布、睡衣、戶外運動服、冬季大衣等商品，若定價在100元內，將不用繳稅；40元以內的書包和背包也免稅，而超過40元的包類，前40元也不收稅，網購也在此活動範圍。

馬州主計長李爾曼(Brookie Lierman)表示，近幾年物價上漲，各家庭在預備孩子開學時常需要一大筆開銷，此免稅周將幫助民眾減輕經濟負擔，也能刺激消費，促進小商家的生意成長。

馬州零售商 協會(Maryland Retailers Association)主席羅克雷爾(Cailey Locklair)說，小商家是馬州經濟的主心骨，維持社區穩定，民眾可藉免稅周享受優惠，同時支持小商家經營，帶動馬州多元發展。

維州 今年的免稅周已過，華府沒有此活動，馬州官員也希望藉此吸引外州民眾來消費；馬州免稅周詳情：https://shorturl.at/hstV7。