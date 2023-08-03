我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

馬州免稅周 13日-19日百元內服飾免稅

記者張筠／馬州報導

馬州13日至19日將迎來年度免稅周，當周所有100元以內的鞋類、衣服、書包文具等商品都將免稅，刺激夏季消費，同時也減輕各家庭的負擔，為學生開學做好準備。

馬州平時消費稅為6%，每年有一周特定商品免稅，包括牛仔褲、內衣褲、polo衫、婚禮衣服、嬰兒尿布、睡衣、戶外運動服、冬季大衣等商品，若定價在100元內，將不用繳稅；40元以內的書包和背包也免稅，而超過40元的包類，前40元也不收稅，網購也在此活動範圍。

馬州主計長李爾曼(Brookie Lierman)表示，近幾年物價上漲，各家庭在預備孩子開學時常需要一大筆開銷，此免稅周將幫助民眾減輕經濟負擔，也能刺激消費，促進小商家的生意成長。

馬州零售商協會(Maryland Retailers Association)主席羅克雷爾(Cailey Locklair)說，小商家是馬州經濟的主心骨，維持社區穩定，民眾可藉免稅周享受優惠，同時支持小商家經營，帶動馬州多元發展。

維州今年的免稅周已過，華府沒有此活動，馬州官員也希望藉此吸引外州民眾來消費；馬州免稅周詳情：https://shorturl.at/hstV7。

馬州 零售商 維州

上一則

夏季空汙嚴重 大華府官員籲減少駕車

下一則

警力缺 伊州新法允許非公民申請當警察

延伸閱讀

開學在即 馬州公校系統教師不足 課堂被迫合併

開學在即 馬州公校系統教師不足 課堂被迫合併
維州、馬州多郡市數位程度冠全美 AI、網安…表現優

維州、馬州多郡市數位程度冠全美 AI、網安…表現優
馬州斥資1億 提升15郡休閒設施

馬州斥資1億 提升15郡休閒設施
亞利桑納72歲婦 欠費51元遭斷電被熱死…5年後電力公司改進了

亞利桑納72歲婦 欠費51元遭斷電被熱死…5年後電力公司改進了

熱門新聞

伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
西北大學一項研究指出，氣候變化導致芝加哥地下溫度升高，高樓建物正因此逐漸下沉。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫無聲危機 地下氣候變化正在導致芝市下沉

2023-07-28 10:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成