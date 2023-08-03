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國人去年貢獻維州旅遊303億元 比前年增長逾2成

記者張筠／維州報導
維州旅遊業已超過疫情前的水平，2022年國內旅客在維州創造303億元收入。（記者張筠／攝影）
維州旅遊業已超過疫情前的水平，2022年國內旅客在維州創造303億元收入。（記者張筠／攝影）

維州旅遊公司(Virginia Tourism Corporation)日前公布近一年的旅遊業發展，去年美國國內遊客在維州花費總額高達303億元，比2021年增長逾20%，甚至超過疫情前的水平，此成績除了得益於疫情消退，也與維州大力拓展旅遊市場有關。

美國國內遊客2022年在維州的消費比2019年多了4.4%，也比疫情期間的低谷多了20.3%；該機構指出，美國民眾從2021年開始更流行自駕遊，適合戶外休閒活動的地區也大受歡迎，近兩年維州的遊客明顯增長，同時帶動旅遊和餐飲行業的稅收。

國內遊客增長，刺激維州旅遊、餐飲行業的稅收，這也得益於州府大力拓展新市場。（記者...
國內遊客增長，刺激維州旅遊、餐飲行業的稅收，這也得益於州府大力拓展新市場。（記者張筠／攝影）

維州旅遊業的穩定發展也得益於州府和旅遊機構的大力推廣，去年維州利用聯邦政府「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)的資金，積極拓展新時常，維州旅遊公司表示，該市場營銷計畫覆蓋的受眾比2021年多了近1500萬戶家庭。

「開發新市場的重點在於，讓不同地區民眾了解維州的特色和亮點，提升他們對維州的興趣，未來規畫旅遊時就會將維州納入考慮」，維州旅遊公司首席執行官麥克雷尼(Rita McClenny)說，維州遊客去年為州府和地方帶來近22億稅收，比2021年增長19.1%，根據該機構的經濟分析，在維州旅遊超過一天的旅客也增長了10%，達到4220萬人次。

不過儘管遊客和創收逐漸恢復到疫前水平，維州旅遊業的就業狀況尚待加強，目前旅遊業支持21萬1000個就業崗位，比2021年增加了2萬5000個，但仍比2019年少了3萬多。

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