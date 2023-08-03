夏季空汙嚴重 大華府官員籲減少駕車

大華府官員呼籲民眾8月減少駕車，選擇清潔出行，幫助改善空氣汙染。（記者張筠／攝影）

大華府 的夏季常伴有蚊蟲、雷陣雨、風暴，而今年又加上了空氣汙染 ，因加拿大 東部野火不斷，華府今夏已有20天拉響空汙警報，空氣品質有害民眾身體健康，大華府官員呼籲民眾減少駕車，每人盡綿薄之力幫助改善空氣品質。

今年夏天截至目前大華府已有17天發布空氣汙染「橙色預警」(code orange)，空氣狀況對敏感人群有害，以及三天「紅色預警」(code red)，有害所有民眾的健康，雖然此問題的核心原因是加拿大山火，但學者表示，美國本地也因車輛尾氣排放、發電廠作業，產生有害環境和人體健康的物質，在地面附近形成臭氧(ozone)，造成霧濛濛的煙霧景象(smog)。

專家指出，這類汙染的四分之一來源於車輛排放，且由於煙霧的形成需要光和熱，因此在夏季更常見，「8月是每年最熱的時段，預計地面臭氧的形成會更明顯」，「華盛頓都會區政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)負責清潔空氣項目的主任德斯莫(Jen Desimone)因此建議大華府民眾減少駕車，盡量多搭乘大眾交通工具，或選擇步行、騎車等方式。

其他有利於改善煙霧汙染的小技巧包括，汽車盡量在傍晚加油，因從氣泵排出來的氣體在白天會更容易與高溫和陽光發生化學反應，形成煙霧。

在日常生活中節省能源也有利於改善空氣品質，包括減少使用冷氣機，或以自動調節溫度的模式降低空調負荷，能減少發電站的廢氣排放，「把冷氣調高幾度，就有很大幫助。」