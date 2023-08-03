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北維州房客過去1年遭驅逐人數大增

記者張筠／維州報導

維州可負擔住房聯盟(Northern Virginia Affordable Housing Alliance)日前公布數據，2023上半年部分人口聚居的郡市，公寓房東申請驅逐房客(eviction filing)的數量大增，甚至超過新冠疫情前的水平，部分地區在2023年第一季度每37名租客中就有一位被驅逐。

該調查統計由北維州可負擔住房聯盟和普林斯頓大學(Princeton University)的實驗室合作推進，研究發現維州阿靈頓郡(Arlington County)2022年7月至2023年6月，共有2500起驅逐訴訟，比疫情前增長10%，而維州人口最多的費郡(Fairfax County)同期共有7500起，2023第一季的案件數量比2022年同期增長3%。

哈斯(Jacob Haas)說，當前北維州房東驅逐房客的情況比往年都多，「在驅逐頻繁和住房不穩定的情況下，我們無法繼續推動房市發展」，在新冠疫情前，北維州乃至整個大華府都面臨可負擔住房資源不足的危機，疫情期間為了確保民眾基本生活，許多郡市推出臨時規定，限制房東趕走交不出租金的房客。

維州限制驅逐的臨時保護令在2022年6月到期，數據顯示，2023年第一季度的驅逐案件馬上攀升至疫情前的水平，阿靈頓郡增長了13%，同一時段亞歷山卓市(Alexandria)每37名租客中就有一位被驅趕，而馬納薩斯市(Manassas)和威廉王子郡(Prince William County)的驅逐申請比疫前增長了2.4%。

許多租客面臨驅逐訴訟後，因沒有按時出庭，而自動輸掉官司，阿靈頓郡2020年3月至2023年3月此類情況共增長四成，費郡增加38%；研究人員表示，此情況若持續下去，北維州將有越來越多民眾因負擔不起房租而被趕出公寓。

因租房面臨重大經濟壓力的人口，費郡有逾46%，威廉王子郡和馬納薩斯市達49%，他們用於租房的資金至少占收入的30%。

北維州維權團體「Tenants and Workers United」負責人莫倫(Ingris Moran)說，近幾年許多社區的房租增幅在100至300元不等，迫使很多民眾自行遷出，對大華府的人口增長、住房公平都不利。

維州 疫情 房東

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