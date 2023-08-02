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華府餐廳東主 遭青少年圍毆刺傷

記者張筠／華盛頓報導
查理斯和妻子茱莉在華府東北區經營餐廳，該社區也是茱莉成長的地方。(茱莉提供)
查理斯和妻子茱莉在華府東北區經營餐廳，該社區也是茱莉成長的地方。(茱莉提供)

華府東北區經營一家餐廳的查理斯·歐格(Charles Oguh)，日前在工作時突然遭青少年惡意用螺絲刀刺傷，且車輛和手機被偷，路人及時協助報警，如今他仍在康復中，店面經營受影響，他和妻子以此經歷呼籲社區家長看管好孩子，重視青少年犯罪問題。

查理斯在華府經營餐廳Brookland Grill超過20年，每天一大早就開始運送貨物，約清晨4時左右會抵達餐廳，然而7月26日清晨，他在卸貨時突然被一群青少年包圍，其中一名戴口罩的青年人用螺絲刀刺傷查理斯，他摔倒後頭部撞到人行道，留下一大傷口，這群青少年又多次毆打查理斯，然後偷走他所租車輛的鑰匙，乘車逃走。

受傷的查理斯因手機放在租賃的車輛裡，無法自己報警求助，當時街上也還沒有人，「我只能四處求助」，查理斯回顧，可能有人聽到我大喊，所以協助報警，警方隨後將查理斯送醫。

社區居民在查理斯的餐廳外面貼上慰問海報，並紛紛幫助餐廳經營。(茱莉提供)
社區居民在查理斯的餐廳外面貼上慰問海報，並紛紛幫助餐廳經營。(茱莉提供)

查理斯的妻子茱莉·歐格(Julie Oguh)因發現店面沒有準時開張，打電話給他發現竟是陌生人接聽，「我立即感到情況不對」，查理斯的手機最終在Rhode Island地鐵站被發現，茱莉後來從警方得知丈夫正在去往重症病房(ICU)的路上，「我當下頭腦一片空白。」

查理斯住院多日，如今已回家康復，期間許多親朋好友和社區民眾紛紛伸出援手，幫忙夫婦二人經營餐廳，還有人在店外貼出慰問海報。

警方目前仍在搜索作案嫌疑人，查理斯雖然受害，但未憤懣批評那些傷害他的青少年，他反而擔憂「這群青少年萬一攻擊了身上有武器的民眾，很可能受重傷或送命」，他和妻子茱莉呼籲，社區家長們應當更重視孩子的狀態，「父母應當知道孩子在做什麼，在哪裡」，除了對自身孩子的安危負責，每位市民也有維持社區穩定的義務。

查理斯很期待身體恢復後能重回餐廳工作，但茱莉表示，此事發生後一切都不一樣了，他們沒想到社區安全每況愈下，「至少查理斯不會再於清晨就外出上班，進貨時間可能改到下午或傍晚，否則太不安全」。

查理斯經營Brookland Grill超過20年，日前被一群青少年傷害，住院多...
查理斯經營Brookland Grill超過20年，日前被一群青少年傷害，住院多日，如今已回家康復，但他和妻子感到，社區安全已和往日不一樣了。(茱莉提供)

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