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全美最佳醫院 約翰霍普金斯排第7

記者張筠／華盛頓報導
費郡伊諾瓦醫院、華府MedStar醫療中心是大華府都會區最好的兩家醫院，其中許多專科服務也在全國排名靠前。(記者張筠╱攝影)
費郡伊諾瓦醫院、華府MedStar醫療中心是大華府都會區最好的兩家醫院，其中許多專科服務也在全國排名靠前。(記者張筠╱攝影)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)日前公布年度「最佳醫院榮譽榜」，馬州巴爾的摩的約翰霍普金斯醫院是大華府唯一擠進該榜單的醫院，排名全美第七，在大華府本地，維州費郡的伊諾瓦醫院(Inova Fairfax Hospital)奪冠。

該榜單從35類醫療及外科服務的角度，對全美醫院評分，綜合選出「最佳醫院榮譽榜」，今年的評估標準有部分改進，更重視患者的治療效果，包括各醫院接診生命危險患者的頻次如何、患者生還機率為多少、術後恢復情況如何、病患能否回家休養、是否需要送至療養院等。

「美國新聞與世界報導」的首席衛生分析師哈德(Ben Harder)說，該機構每年為全國醫院評分，旨在幫助民眾尋找更適合的醫療服務，為患者推薦醫師和醫療機構，同時也促進醫療行業的發展。

今年的評比也納入了各醫院在門診服務方面的表現狀況，更重視醫療專業評估和數據分析，其次參考患者就醫的主觀感受。

哈德說，約翰霍普金斯醫院(John Hopkins Hospital)各科室的醫療專業水平一流，且多年在全美名列前茅，今年排名第七，與此同時，大華府還有很多醫院表現出色，包括北維州的伊諾瓦費郡醫院、華府MedStar醫療中心、喬治城大學(Georgetown University)醫院、馬里蘭大學醫院等。

位於維州福斯教堂市(Falls Church)的伊諾瓦費郡醫院在維州和大華府都會區都排名第一，該醫院的婦產科在全國排名第18，此外肺外科、神經病學及神經外科、胃腸病學等方向也很出色。

華府MedStar醫療中心在大華府都會區排名第二，其心臟病學、心臟和血管外科在全美排名第33，胃腸病學也是強項。

哈德說，華府和巴爾的摩都會區的醫療資源豐富，且專業性強，不僅造福當地民眾，提高人民生活品質，對於全美醫療發展也起到風向標的作用。

華府 維州 心臟病

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