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維州、馬州多郡市數位程度冠全美 AI、網安…表現優

記者張筠／華盛頓報導

大華府地區科技行業的就業機會繁榮發展，政府機構也持續推動數位轉型，日前一項報告顯示，馬州維州許多郡市在資訊科技、數位服務等方面的表現在全美名列前茅，包攬各人口規模組別的第一。

該報告由數位政府中心(Center for Digital Government)和美國郡市協會(National Association of Counties)聯合公布，兩機構根據政府在技術實踐(technology practice)、網路安全(cybersecurity)、新興技術的應用等方面，評估不同規模郡市的科技水平。

根據該榜單，維州費郡(Fairfax County)的整體科技能力在100萬以上人口的郡市中排名全美第一，該郡政府採用了「數據分析架構」(Data Analytic Framework)來提升商家的服務品質，以數據為驅動，增強物流派送的效率。

馬州喬治王子郡(Prince George's County)在50萬以上、100萬以內人口的類別中排名第一，該郡強項在於設置統管網路安全的組織，創設數位簽字平台(digital signature platform)並制定相關政策，此外也開發專門用於管理選舉的應用程式。

維州威廉王子郡(Prince William County)則排名25萬以上、50萬以內人口的第一名，亮點是在應急救護方面採用新技術，包括執法人員配戴隨身攝像頭(body-worn camera)、使用車載的GPS定位設備等。

維州阿靈頓郡(Arlington County)在15萬至25萬人口的組別中排名第一，報告指出，該郡在科技領域有良好的創新文化，對網路安全和數據保護也有很強的意識，阿靈頓郡也推動使用人工智慧(AI)、機器學習(machine learning)等技術，提升政府的服務品質，包括網路自動聊天助手(Virtual Assistant chatbot)，讓民眾能更方便的聯絡郡府各部門。

馬州Calvert郡是15萬以內人口的第一名，該郡使用ChatGPT、人工智慧等技術來推動職業培訓，提升就業率。

數位政府中心和美國郡市協會將「第20周年持續參與獎」頒發給維州Albemarle郡，該郡從2003年開始每年參加評比，每次都位於所在組別的前十名。

這兩個組織也調查各郡市未來的發展方向，多數的科技領導者表示，未來12至18個月內，將重點加強網路安全，這也是科技從業者們近十年來最大的顧慮之一。

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