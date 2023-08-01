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維州國家公園星空節 將迎盛大流星雨

記者張筠／維州報導
仙那度國家公園8月11日至13日將迎來年度「星空文化節」，民眾今年有機會看到盛大流星雨。（國家公園管理局提供）
仙那度國家公園8月11日至13日將迎來年度「星空文化節」，民眾今年有機會看到盛大流星雨。（國家公園管理局提供）

維州仙那度國家公園(Shenandoah National Park)8月將迎來年度「星空文化節」(Night Sky Festival)，除有天文科學講座，大華府天文愛好者及社團期間也將組織觀星，民眾有機會每小時看到60顆流星，並可能觀看到整個銀河系壯觀景色。

美國國家航空暨太空總署(NASA)太陽系大使雷德芬(Greg Redfern)說，今年星空文化節期間出現英仙座(Perseid)流星雨的概率很大，月亮的位置也有利於觀星，「流星雨最盛大的時段，可能每小時能看到60顆」，此外民眾也有機會看到整座銀河系(Milky Way)。

今年的「星空文化節」將從8月11日持續至13日，重點活動集中於12日，天文愛好者12日晚上10時30分將聚集在Dickey Ridge遊客中心以及Big Meadows觀星，見證難得的天文現象，邀請民眾參加「望遠鏡派對」和「星空派對」，此外還有一系列為兒童準備的活動。

參加觀星的組織包括北維州天文社團(Northern Virginia Astronomy Club)、Rappahannock天文社團、里奇蒙天文學會(Richmond Astronomical Society)、維吉尼亞大學的天文學院。

雷德芬說，「星空文化節」也將邀請前太空人、航天科學家瓊斯(Tom Jones)，8月12日在Byrd遊客中心帶來兩場講座，分別是下午5時的「當隕石衝向地球：保護地球免受小行星侵害」，以及晚上7時的「超越地球：人類在太空的未來」。

「星空文化節」活動全部免費，不過進入國家公園需要門票，詳情可登錄：https://shorturl.at/dkANV；雷德芬提醒民眾，觀星過程中不可使用閃光燈，否則會影響觀星效果，「人眼需要適應一定的黑暗環境，然後可以看到滿佈天空的星星。」

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