1個月內第2位 女職員指控前華府副市長法奇科性騷

日前又一名女職員指控法奇科曾性騷擾，市長辦公室調查證實部分指控。（取自法奇科推特）

前華府 副市長法奇科(John Falcicchio)日前再度被控性騷擾 ，7月31日公開的調查證實了一名女職員的指控，稱法奇科對她曾有「令人不適的肢體騷擾」，還向她發送調情短信；這已是法奇科在近一個月內被第二位職員舉報性騷擾。

法奇科原負責華府的規畫與經濟發展，他曾被視為市長包瑟(Muriel Bowser)旗下位階最高的「政治知己」，不過他今年3月辭職，包瑟當時表示，法奇科未來將在私營部門尋求發展機會。

法奇科至今尚未公開回應這些性騷擾指控，不過根據市府的調查報告，他今年春天曾接受市長辦公室的採訪調查。

該女職員舉報稱，法奇科曾未經同意就觸碰她，並試圖將她置於令她不悅的「浪漫關係」，向她發調情短信；華府市長法律顧問辦公室根據舉報推動調查，發現法奇科的行為「存在性騷擾員工的可能性」，違反了市長對性騷擾的命令，也違背華府人權保護法案(D.C. Human Rights Act)。

市府報告顯示，該女職員曾在2020年因工作到法奇科的公寓，法奇科在四次不同場合對她性騷擾，還有一次法奇科在工作之外的時間向她調情；此外法奇科也曾問她「關於私生活的問題」，試圖要操縱她，讓她願意與法奇科相處，並降低對他調情的反抗。

不過市府調查人員無法證實，法奇科是否有因該職員反對性騷擾而報復她，包括詆毀她的職業聲譽，或減少她在工作上的機會；這名女職員說，法奇科曾要求身邊的資深官員不再給她發郵件，甚至要求他們在會議上貶低她，工作評價中給她低分，但市府只能確認有官員待她態度不佳，但無法證實是受法奇科的指使。

市府針對此性騷擾指控，採訪了13名現任和前任市府官員，其中法奇科本人原計畫在4月12日接受調查訪問，但在臨近的前幾天突然取消面談，改為其他時間再談或以書面回應。

這已是法奇科面臨的第二次性騷擾指控，此前市府也曾針對另一名女職員的投訴而展開調查，證實了她的部分指控，該調查已在6月17日結束，報告顯示，法奇科在自己的公寓裡，向該職員暴露自己，並在2022年9月至2023年3月期間，向她發送數千條短信，其中包括令她不適的視頻。

與第二名投訴者相似，第一位舉報者指控法奇科因自己因反抗其騷擾，而在工作中受到不公待遇，但市府沒有足夠證據支持這部分指控。

代表兩位舉報者的律師卡茲(Debra Katz)和莫林(Kayla Morin)對市府最新的調查發現感到寬慰，稱這揭露了華府「最有權力的其中一名男性，長期以來的侵犯他人的行為有多令人失望和不悦」，他們表示，性騷擾在任何情況下都不能被容忍，也必須藉這兩起案件，敦促市府立即行動，改善職場環境，保證所有職員都被合理對待。

華府市議會7月稍早時通過一項法案，要求華府監察長(Inspector General)辦公室聘請外部調查人員，重審第一名女職員的案件。