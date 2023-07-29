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趙美心：亞裔發聲阻止了不公平提案

記者張筠╱華盛頓報導
國際領袖基金會27日在華府舉行頒獎晚宴及年會。（記者張筠╱攝影）
國際領袖基金會27日在華府舉行頒獎晚宴及年會。（記者張筠╱攝影）

國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)27日在華府舉行年度頒獎晚宴及年會，華裔國會議員趙美心、孟昭文表示，將持續推動亞裔博物館建設、亞裔歷史進入課堂等法案，為美國的繁榮鋪路，前馬州州長霍根(Larry Hogan)也鼓勵社區在美中關係緊張之際，積極培養亞裔領袖。

當天活動吸引全美各地政商領袖、青年菁英逾400人與會，ILF由董繼玲和夫婿傑隆(Joel Szabat)創立，旨在培育下一代亞裔領袖，促進他們對公共事務的興趣，該機構每年向全美亞裔學生提供到聯邦政府實習的機會，讓數萬名學生獲益；27日除頒獎表彰，也為暑期舉辦的「公共事務實習計畫」舉行結業典禮。

華裔聯邦眾議員趙美心和孟昭文擔任嘉賓致詞表示，過去幾年見證亞裔成長，越來越多人參政、議政，也進入公衛、教育等領域，提升亞裔在各方面的代表性；趙美心提及德州限制中國公民買房的提案，由於眾多社區站出來反對，才阻止了「不公平的提案」，由此顯示亞裔發聲的重要性。

孟昭文說，當前立法者們仍在持續推動建設亞裔博物館的計畫，並致力強化對亞裔歷史的教育，爭取更新課程內容，將美國打造成「更包容、多元且公平的家園」，「很欣慰看到亞裔社區近幾年活躍成長，以前沒有類似ILF的組織，如今ILF培養的不僅是未來的國會議員、州長，甚至這些年輕人中有未來的美國總統。」

前馬州州長霍根也與韓裔夫人金有美(Yumi Hogan)共同到場，身為共和黨州長，他過去八年在「藍州」的執政成績斐然，深受兩黨民眾愛戴，因此27日以貴賓和模範領袖的身分致詞，他肯定亞裔在社會各領域堅韌、卓越的奉獻，不論是經營家庭、小商家，還是抵抗仇恨問題，亞裔都是良好榜樣，「在美中關係緊張之際，我們更要積極、謹慎，培養亞裔領袖。」

前運輸部長趙小蘭在貴賓致詞中表示，「以前父親常告訴我，身為移民，我們有太多要學習」，如今亞裔在教育、經濟等方面的條件逐漸穩定，就要更多思考如何培養下一代，為美國未來的繁榮鋪路。

ILF當晚也向各領域有傑出成就的亞裔菁英頒獎，包括公共服務獎、商業領袖獎、社區服務獎、藝術卓越獎、製造業貢獻獎等。

霍根說，美中關係緊張之際，培養亞裔領袖非常重要。（記者張筠╱攝影）
霍根說，美中關係緊張之際，培養亞裔領袖非常重要。（記者張筠╱攝影）
趙小蘭鼓勵亞裔群體更多思考如何為下一代預備，推動美國的繁榮。（記者張筠╱攝影）
趙小蘭鼓勵亞裔群體更多思考如何為下一代預備，推動美國的繁榮。（記者張筠╱攝影）
ILF向各領域的亞裔菁英頒獎。（記者張筠╱攝影）
ILF向各領域的亞裔菁英頒獎。（記者張筠╱攝影）
孟昭文表示，ILF培養的不僅是未來的聯邦議員、州長，更有可能培養出未來的美國總統...
孟昭文表示，ILF培養的不僅是未來的聯邦議員、州長，更有可能培養出未來的美國總統。（記者張筠╱影）

亞裔 教育 趙美心

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