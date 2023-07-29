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大華府活動╱印第安樂團29日表演

記者王福權╱華盛頓報導
美國空軍士官合唱團8月5日將帶來免費演奏與合唱表演。（取自官網）
美國空軍士官合唱團8月5日將帶來免費演奏與合唱表演。（取自官網）

●美國原住民國家博物館7月29日下午3時30分特別邀請Innastate的印第安樂團，介紹美洲原住民文化，並帶來印第安族人混合聖達菲沙漠的土著舞蹈音樂表演。該博物館有豐富的印第安藝術、文物、攝影和媒體檔案館藏，定期舉辦文化節、音樂會及座談，民眾也可在此品嚐原住民料理。活動免費，詳情：https://shorturl.at/bcuO3。

吉他四重奏樂隊8/2馬州演出

●馬州Strathmore音樂中心8月2日晚7時將舉行原創世界吉他音樂會，來自西班牙的弗拉門戈吉他四重奏樂隊Incendio由三男一女組成，他們演奏的核心是拉丁和西班牙吉他，音樂融合弗拉門戈、古典、中東、凱爾特、爵士、搖滾、迷幻、流行等風格，本次演出為即興表演，動態的吉他演奏也將給觀眾帶來驚艷的視聽享受。詳情及免費註冊：https://shorturl.at/lqHW6。

美國空軍合唱團8/5國家港口演唱會

●美國空軍士官合唱團8月5日晚7時將在馬州國家港口(National Harbor)帶來一場向夕陽致敬的美麗演唱會，歡迎民眾自帶椅子或坐墊，在仲夏夜聆聽軍官們的演奏與合唱。地點：Plaza Stage, National Harbor Blvd, Oxon Hill, MD 20745。詳情：https://shorturl.at/gqKPY。(記者王福權)

原住民博物館7月29日帶來印第安音樂舞蹈表演。（取自官網）
原住民博物館7月29日帶來印第安音樂舞蹈表演。（取自官網）
吉他四重奏樂隊Incendio將在8月2日於馬州帶來精彩演出。（取自官網）
吉他四重奏樂隊Incendio將在8月2日於馬州帶來精彩演出。（取自官網）

原住民 馬州 博物館

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