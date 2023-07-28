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華男急性憂鬱輕生獲救 全家陷困境

記者張筠／維州報導
何文明日前因生活上遭遇巨變，患上急性憂鬱症試圖輕生，經搶救目前身體狀況已穩定，但情緒仍有起伏。（取自募款網站）
何文明日前因生活上遭遇巨變，患上急性憂鬱症試圖輕生，經搶救目前身體狀況已穩定，但情緒仍有起伏。（取自募款網站）

華裔何文明2006年從中國福建來到美國，先後在維州賓州奮力打拼，供養家庭，然而日前因大環境變化失去工作，重創經濟收入，多重打擊導致罹患急性憂鬱症，病發時輕生，所幸搶救成功，本周已從重症病房轉到普通病房，但他們一家人未來仍面臨挑戰，其妻子兒女、父母也因此感到心碎。

何文明是福建福清人，此前在維州工作，目前與家人住在賓州費城，他和妻子育有兩個孩子，分別為十歲和七歲，而第三個孩子將在今年9月出生。

何文明多年來努力為家庭打拚，無奈日前因在國內的房產爛尾，所有積蓄化為烏有，加上美國經濟不景氣，他所任職的亞馬遜物流裁員，他因此失去工作，妻子又因懷孕無法上班，一夕之間全家經濟來源全部中斷。

上有老下有小，加上懷有身孕的妻子需要照料，何文明壓力倍增，此外，先前的他們所申請的房貸因是浮動利率，如今隨著利率上升還款壓力更大，多重打擊之下何文明患上急性憂鬱症，7月15日凌晨發作，神智不清，甚至連續用刀刺自己，他的母親發現何文明時，他已經倒在血泊中，還好家人將他及時送醫。

經搶救何文明撿回一命，24日已從重症病房轉到普通病房，當前身體情況相對穩定，但情緒仍有起伏，夜間偶爾會想拔管輕生，另妻子兒女和父母日日以淚洗面，心碎不已。

何文明的家人在絕望中向鄉親們求助，維州福建聯合總會日前協助發起募款(https://shorturl.at/dvRY4)，截至27日已收到捐款逾3萬元，計畫下周將款項交給何文明的家人，幫助他們度過難關。

維州 賓州 利率

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