大華府極度高溫 官員籲民眾少外出避中暑

大華府27日起迎來極度高溫，雖然偶有雷陣雨，但未來幾天的體感溫度都將超過華氏100度，官員建議民眾減少外出。（記者張筠 / 攝影）

大華府 再度迎來高溫 熱浪，國家氣象局27日對大華府發布「高溫預警」(heat advisory)，28日「炎熱指數」(heat index)預計最高可達華氏110度，各地官員呼籲民眾注意補水防暑，此外，專業汽車維修人員也提醒大家及時檢查、維修車輛，避免胎壓過高，同時應更換機油和冷卻液(cooling fluid)。

氣象預報顯示，大華府27日至29日迎來熱浪，極度悶熱的天氣可能導致頭痛、暈眩等，雖然近幾天將有雷陣雨，但氣溫將居高不下，未來幾日的體感溫度最高都超過華氏100度，市府官員呼籲民眾待在室內，定期查看年長居民的身體狀況，若要外出，需多補充水分，穿著輕便衣物，注意防暑。

華府現已全面開放避暑中心，延長圖書館、公園、游泳池、休閒活動中心的運營時間，維州最大的費郡(Fairfax County)也啟動「高溫應急計畫」(Heat Plan)，在避暑中心提供礦泉水、防曬霜、驅蟲劑和濕巾等物資。

維州勞登郡(Loudoun County)、亞歷山卓市(Alexandria)、威廉王子郡(Prince William County)等地也鼓勵民眾到圖書館、活動中心避暑，避免在戶外太久導致脫水。

馬州 蒙郡(Montgomery County)同樣啟動高溫應急計畫，延長避暑中心的服務時間，並在Ride On系統的公車上提供免費礦泉水。

除了日常防暑，專家也提醒民眾在三伏天要格外注意汽車維護，避免車輛過熱燒壞零件，馬州汽車維修專員斯帕奇諾(Andy Sparacino)說，日前很多車輛的風扇、空調系統無法正常工作，輪胎因天氣過熱而氣壓失衡或磨損嚴重等。