違規占用公車道 即起寄發警告 9月18日開罰

華府現已啟動查抓違規占用公車道的執法項目，即日起至9月中，違規者將收到警告，9月18日起將被開罰。（記者張筠 / 攝影）

華府 本周啟動針對違規使用公車道的執法項目，涉及31條線路的140輛公車裝有攝影機，若車輛違規占用公車道，將被拍照，即日起至9月中將收到警告，9月18日起違規者將被開罰。

華府此前表示，公車道常被普通車輛占用，導致班車延誤，大眾交通服務效率下降，為解決此問題，市府日前與首都捷運 局(WMATA)聯合決定收緊執法，在部分線路的公車上安裝攝影機，拍攝違規占用公車道的車輛牌照。

市府表示，140輛公車的攝影機24日已啟用，受影響的線路包括市中心H街和I街上的公車線路、Columbia Heights區14街、Martin Luther King大道、Minnesota大道等；該執法項目運行的前45天內，違規者會收到市府的警告，而9月18日起將開罰單，違規使用公車道者最高罰100元，停車在公車道者最高罰款200元。

華府運輸局(DDOT)局長洛特(Everett Lott)說，僅是在公車道上停車一分鐘，都會嚴重影響大眾交通服務，公車無法完全靠邊停，可能導致年長或殘障乘客上下車不方便，還可能危及到騎自行車者的安全。

首都捷運局預計此執法將改善六成以上的Metrobus服務，不過也有民眾擔憂，此項目恐怕會對低收入 民眾產生不公平的影響，因此呼籲市府加強與民眾的溝通，普及教育，確保各社區都熟悉這項新的執法手段。