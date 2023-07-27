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馬州斥資1億 提升15郡休閒設施

記者張筠／馬州報導
馬州日前宣布將斥1億元完善15個郡市的公園建設。（記者張筠 / 攝影）
馬州日前宣布將斥1億元完善15個郡市的公園建設。（記者張筠 / 攝影）

馬州州長摩爾(Wes Moore)日前宣布，將斥1億元推動15個郡市的公園及休閒設施的發展，保護馬州環境，促進健康戶外運動，並提升每位民眾可享有的公園資源，州府將根據各郡市的大小和需求分配這項資金，華人聚居的蒙郡將獲逾37萬元擴建和新增公園。

摩爾表示，在保護自然環境同時，也要確保下一代能充分享受公共空間，有健康的成長環境，並能培養良好運動習慣。

州府將以各郡市在公園建設和綠化工程上的需求來分配這1億元資金，獲得最大資助的為Wicomico郡拿到48萬2311元，這筆經費將用於建設該郡內多個公園的籃球場、網球場，並升級Adkins Mill公園的遊樂設施。

華人聚集的蒙郡(Montgomery County)將獲得37萬6471元，重點用於擴建一座現有的輪滑公園(skate park)，並增建一個新公園，滿足民眾養娃、遛狗的需求，符合人口成長趨勢；此外州府也將在Dorchester郡建設一條新的健行步道，在Charles郡和Garrett郡的公園增設灑水器，有助於夏季降溫。

馬州另一個人口集中的大郡喬治王子郡(Prince George’s County)將獲11萬3270元資助，建設Capitol Heights的公園，完善兒童公園的噴泉設施。

國家公園及休閒協會(National Park and Recreation Association)表示，推動公園建設不僅能幫助民眾培養騎行、爬山、健行等運動習慣，親近大自然也有助於民眾的心理健康，釋放壓力。

州府提供的這筆資金來自馬州自然資源廳(Department of Natural Resources)的「Open Space」項目，州府也曾向巴爾的摩市提供8920萬元，專用於休閒場所建設，提升人民生活質量，一定程度上也能降低犯罪率。

馬州 華人 步道

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