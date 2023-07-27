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醫生：調整飲食結構 有助炎夏降溫

記者張筠／華盛頓報導

隨著氣候變暖，炎炎夏日變得越發難耐，美國各地日前也經歷異常高溫，公衛學者和專家表示，合理改善飲食結構，能幫助大家順利度過夏日。

Kaiser Permanete醫療機構巴爾的摩區域主任醫師奇亞曼(Tinisha Cheatham)表示，理解食物如何幫助身體降溫之前，首先要明白補水和脫水的概念，「部分食物能幫助身體降溫，關鍵在於它們能促進身體流汗，從而幫助散熱，降低體溫。」

「本身充滿水分的食物，例如西瓜等多汁的水果，顯而易見的有利於排汗降溫」，奇亞曼說，薄荷也是一種適合夏季的食物，由於薄荷含有薄荷醇(menthol)，該物質可刺激身體對冷的感受，同時也可以減少炎症，有助於降低體溫，「英國的研究人員發現，薄荷油實際上有助於減輕潮濕熱病。」

「另外一類較令人驚訝的是辛辣的食物」，奇亞曼說，這就是流汗能促進降溫的原理，「流汗水蒸發時能帶走皮膚上的熱度，能讓體感溫度降下來」，她建議民眾可在飲食中加入生薑、辣椒等材料。

不過奇亞曼也說，在夏季保持涼爽並不等於要徹底改變飲食習慣，注重飲食規律、營養均衡才能保持身體健康，耐熱能力也會有所提升。

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