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年底普選 維州阿郡暫停「排名式投票」

記者張筠／維州報導
維州阿靈頓郡今年6月率先試行排名式投票，但該郡委員日前決定，暫不在11月的普選中繼續。（記者張筠╱攝影）
維州阿靈頓郡今年6月率先試行排名式投票，但該郡委員日前決定，暫不在11月的普選中繼續。（記者張筠╱攝影）

維州阿靈頓郡(Arlington County)郡委會日前決定，今年11月的普選將暫不使用「排名式投票」(ranked choice voting)，部分郡委表示，在蒐集足夠數據、普及教育前不應貿然推進，且計票方式也有待調整。

阿靈頓郡在維州今年6月的民主黨初選中，首先試行排名式投票，改選該郡監察委員會(board of supervisor)成員，這是維州首先嘗試此作法的地區，旨在提供選民更多選擇，有利於提升公民意識，當時部分選民予以肯定，稱這種投票方式彈性更大，能清楚表達選民對各候選人的看法，但也有人擔憂此操作過於複雜，票數統計難度增大，也可能導致無法順利產生結果。

阿靈頓郡委會日前開會決定，該試行項目將暫停，今年11月普選不會使用，即將卸任的郡委會主席多爾西(Christian Dorsey)表示，很多人希望通過新的投票方式來鼓勵選民積極行使投票權，「但在我們收集到足夠數據、普及教育之前，不應該貿然推廣新方案。」

勞登郡郡委蓋爾福(Libby Garvey)說，排名式投票仍需解決選票計算的問題，「如何確保計票公正、透明，讓候選人和選民都能信服，且對社會公眾負責任，這依然是需要慎重思考的問題。」

根據排名式投票的規定，每位選民可在投票中排名投票給三位候選人，得票最少的候選人會直接被淘汰，他們所得的選票會重新分配給每位選民的第二個選項，該過程不斷重複，直到其中一名或幾位候選人獲得勝選所需的票數。

科菲(Maureen Coffey)和昆寧漢(Susan Cunningham)在6月的民主黨初選中獲勝，他們將在11月普選中與共和黨費爾羅(Juan Carlos Fierro)和獨立的克里曼(Audrey Clement)對戰。

目前全美逾24州都在不同程度上使用排名式投票。

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