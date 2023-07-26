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偷車、吸毒、襲警…紐約男嫌維州落網

記者張筠／維州報導

紐約州男子柯諾(Justin Connor)因偷車、無證駕駛、肇事逃逸、向警方虛報身分、襲擊執法人員等不法行為，日前在維州勞登郡(Loudoun County)被逮捕，面臨多項指控且不得保釋。

勞登郡警方表示，22日上午8時25分左右接到報案稱，27歲的柯諾於Sterling市一間加油站「昏迷」在車內，警方抵達時後從他的車內查出可疑毒品和吸毒用具，但在警方到場後他恢復意識，試圖駕駛逃跑，期間險些撞傷兩名警察。

柯諾的車內還有另一名乘客及一隻狗，他駕車從Shaw路開向Sterling大道，在南向車道上逆行，與多輛車相撞，最終被警方逮捕，他釀成的連環車禍導致他自己和車內乘客受傷，另有兩人也受傷送醫，還有一名警方被柯諾車內的狗咬傷。

警方調查後發現，柯諾駕駛的車輛是從紐約偷來的，他是紐約州羅徹斯特(Rochester)居民，但他在接受調查時謊報身分，給執法人員提供虛假信息，試圖躲避調查。

柯諾面臨多項指控，包括吸毒後駕駛、無證駕駛、肇事逃逸、向執法部門提供虛假信息、盜竊、妨礙司法公正、襲擊執法人員等，現被關押在勞登郡監獄，不得保釋。

警方稱，柯諾車內的乘客目前未被指控，並呼籲有線索的民眾致電(703)777-1021，協助警方調查。

紐約州 監獄 毒品

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