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嚴查逃票 大華府更新地鐵檢票口 新增透明門

記者張筠／華盛頓報導
為打擊逃票問題，大華府首都捷運局近期將更新各地鐵站的檢票口。(首都捷運局提供)
為打擊逃票問題，大華府首都捷運局近期將更新各地鐵站的檢票口。(首都捷運局提供)

華府首都捷運局(WMATA)日前宣布，近期將陸續更新各地鐵站的檢票口(faregates)，打擊逃票問題，新檢票口在原來的基礎上增加一面透明門，更新後總高55吋，且強度提高一倍。

根據市府數據，近幾年首都捷運局每年因逃票損失約4000萬元，市府持續推動收緊執法，新檢票口包括一個「L」型門板，該門板延伸到檢票口上方，減少縫隙，檢票護欄的高度增至55寸，該高度相當於籃球架的一半，一般人較難翻越。

新的平開門強度比玻璃高200倍，重量更輕、更耐用，一般的檢票口將安裝單門，無障礙通道等較寬的檢票口將為雙門；此外首都捷運局也更新了應急門的高度。

首先已更新的是Fort Totten和Pentagon City車站，除了安裝新設備，還需調整系統，第一批更新的其他車站包括，Bethesda、Vienna、Mt Vernon Sq、Addison Rd、Congress Heights、Wheaton、Federal Center SW、Court House站，預計今年秋天可竣工。

首都捷運局總經理兼執行長克勞克(Randy Clarke)說，新設備已試行數月，這期間逃票現象明顯減少，檢票口高度增加也有一定震攝力，此前很多民眾會攀爬逃票。

除了更新檢票口，首都捷運局也增設警力，查抓試圖逃票的民眾；目前在大華府乘地鐵每次票價約1至6元不等，老年、殘障人士、低收入民眾等群體可享優惠。

捷運 地鐵站 華府

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