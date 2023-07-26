威廉王子郡2遺址 列維州最瀕危歷史古蹟

Chapman-Beverly磨坊建於1742年，1852年曾重建，但在1998年遭縱火損壞，現急需修復。(維權組織Turn the Mill Around Campaign提供)

威廉王子郡(Prince William County)的兩處遺址，日前被評為維州 「最瀕危的歷史古蹟 」，分別為Chapman-Beverly磨坊和Bristoe Station戰場，這兩個古蹟不僅面臨時間考驗，更因社區發展而陷入是否開發的危機。

非營利組織「維州保護局」(Preservation Virginia)專門維護歷史遺跡，推廣環境保護，該組織將威廉王子郡的兩個遺址納入「最瀕危的歷史古蹟」(most endangered historic places)榜單，表示兩處古蹟因持續受威脅，維護工作迫在眉睫。

Chapman-Beverly磨坊建於18至19世紀，是美國最高的石砌建築之一，但在1990年代遭縱火 破壞，近幾年建築結構持續惡化，急需修復；Bristoe Station戰場是美國內戰中兩場關鍵戰役的發生地，如今因一座倉庫的開發提案而前途未卜。

「歷史古蹟的存留與維護常受到環境開發、增建可負擔住房、城市及道路設計等威脅」，維州保護局首席執行官柯斯托利(Elizabeth Kostelny)表示，古蹟承擔厚重的歷史，對於社會教育和集體記憶有深遠意義，「在順應當今社會快速發展的同時，我們也必須考慮如何更好的平衡過去，古蹟一旦拆除，歷史也將永遠消失。」

維州曾發生內戰的地區近幾年所面臨的工業發展壓力不斷提升，Bristoe Station戰場在2014年被列為維州最瀕危的歷史遺跡之一，以此提升公眾意識，推動歷史保護；該遺址的大部分區域都由威廉王子郡政府管理，但其中85畝地區屬於德州房產開發商Trammell Crow公司，而維州馬納薩斯市(Manassas)的一家土地計畫在該遺址的停車場建設一座74萬平方呎的倉庫。

威廉王子郡歷史委員會(Historical Commission)區域代表德普(John DePue)說，保護Bristoe Station戰場的其中一個難處，為該遺跡的地產被畫為工業區，要阻止開發商的提議非常困難，目前能做的只是與開發商協定，在修改歷史遺跡的同時，盡可能保護戰場原貌。

Chapman-Beverly磨坊建於1742年，後於1852年重建，當時主要生產穀物和麵粉，在獨立戰爭和內戰時期為Shenandoah Valley社區提供糧食；1998年該磨坊因縱火遭嚴重損壞，至今亟需額外修護。