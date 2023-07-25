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華府最後生日會 大熊貓美香慶25歲

記者張筠／華盛頓報導
大熊貓美香日前度過25歲生日。（國家動物園提供）
大熊貓美香日前度過25歲生日。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)日前為雌性大熊貓「美香」(Mei Xiang)慶祝25歲生日，為牠準備特別的生日蛋糕，該年齡相當於可在美國合法租車，不過這將是「美香」在華府度過的最後一個生日，之後牠將按協議回到中國。

「美香」1998年7月22日生於四川中國大熊貓保護研究中心，牠和雄性大熊貓「添添」(Tian Tian)2000年12月6日來到華府國家動物園，自那之後備受全美各地民眾關注和愛戴。

不少民眾從美國各地來到華府為「美香」慶生，動物園為牠預備了用冰凍果汁製成的蛋糕，成分包括蘋果汁、蘋果片、紅蘿蔔、地瓜等牠喜愛的食物，蛋糕上還有「25」的裝飾。

美香(左)與添添(右)已生育四隻幼崽，牠們今年12月將回到中國。（國家動物園提供...
美香(左)與添添(右)已生育四隻幼崽，牠們今年12月將回到中國。（國家動物園提供）

「美香」2020年產下與「添添」的第四隻幼崽「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)，牠因此成為北美地區最年長的熊貓媽媽；「美香」和「添添」生育的小熊貓包括已返回中國的泰山、寶寶、貝貝，以及今年8月將滿三歲的「小奇蹟」。

動物管理員表示，每隻大熊貓都像人一樣有自己的性格，「美香是一個很好的母親，非常保護幼崽」；從新澤西州專程來看「美香」的遊客郭吉納(Gina Koo)說，她幾年前也曾到此慶祝「美香」生日，難得再有機會，且剛好趕上特別時刻。

這將是「美香」最後一次在華府慶祝生日，根據中國野生動物保護協會(China Wildlife and Conservation Association)與美國達成的協議，「美香」一家三口將於2023年12月7日回到中國。

25歲也是一個重要的成長里程碑，滿25歲者可在美國自由租車，法律規定，滿21歲者即可合法租車，但未滿25歲者通常會被加收「年輕駕駛費」(underage fee/younger renter fee)，費用多少在各州略有不同。

小奇蹟今年8月將滿三歲，憨態可掬的樣子一直廣受民眾喜愛。（國家動物園提供）
小奇蹟今年8月將滿三歲，憨態可掬的樣子一直廣受民眾喜愛。（國家動物園提供）

華府 租車 動物園

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