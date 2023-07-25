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約會、求職網站詐騙頻傳 執法機構呼籲：勿輕易付款

記者張筠／馬州報導

現今社會網路詐騙驟增，隨著人工智慧(AI)、加密貨幣(cryptocurrency)和社交媒體的普及，各地執法部門打擊詐騙難度上升，越來越多民眾在使用求職和約會軟體時遭遇詐騙，馬州日前還出現以缺席陪審義務為由，騙取公民錢財的案件，執法機構對此呼籲，政府機構絕不會以此為由要求民眾付款。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)律師托德爾(Christine Todaro)說，約會軟件常讓人放鬆警惕，導致個人敏感信息洩露，「有些網上戀人的行為表現就像商人或投資者，與人建立信任後，開始鼓勵對方投資加密貨幣，以取得所謂的財務自由，甚至會提供要幫助對方理財」，以此介入處理民眾的財產。

托德爾說，不論對方看上去多友善，甚至看似投入很多感情，只要涉及到錢財，基本都是詐騙。

除了約會軟體，不法份子現也利用求職網站來尋找受害者，「LinkedIn和Indeed等網站有人會主動提供就業機會，甚至推進面試，引導求職者點進具體崗位的網站，但實際上是為騙取個人資訊或錢財。」

托德爾說，由於一般人在約會、求職時會放鬆警惕，情緒上可能更脆弱，不法份子便利用這點，操縱他人想法；另外她也提醒民眾，由於加密貨幣仍缺乏監管和透明度，「但一般只要涉及加密貨幣，多數都是詐騙的危險信號。」

隨著人工智慧的發展，「深度偽造」(deepfakes)、「語音克隆」(voice cloning)等技術興起，詐騙手段將更加複雜，托德爾提出幾點建議，幫助民眾辨別。

對於涉及錢財的關係都要謹慎，對「保證」能在短時間內創造大量收入的說辭也要提高警惕，若真的掉入陷阱，在損失錢財後應當立即採取行動，包括詢問支付平台可否撤銷付款，若懷疑他人行騙，應盡速向貿易委員會或執法機構匯報。

馬州日前出現不法份子冒充法院官員、法警、州府或地方行政機構，聲稱民眾缺席陪審團義務，若不繳納款項，將被捕入獄，這些詐騙份子多要求民眾支付現金或預付信用卡(prepaid credit card)。

馬州法院表示，這類電話一律為詐騙，法院或其他執法機構絕不會打電話要求民眾支付款項，若民眾因任何原因沒有按時盡到陪審義務，通常會有法院書記員辦公室聯絡，部分民眾可能會被要求出庭，向法官說明為何缺席陪審，之後由法官裁定是否罰款。

詐騙 貨幣 馬州

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