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馬州蒙郡租金漲幅禁逾6% 明年4月生效

記者張筠／馬州報導
蒙郡郡長艾瑞奇將簽署立法，預計明年4月生效。（記者張筠／攝影）
蒙郡郡長艾瑞奇將簽署立法，預計明年4月生效。（記者張筠／攝影）

經過數月公聽會、辯論和修正案，馬州蒙郡(Montgomery County)郡議會日前表決通過一項限制租金上漲幅度的提案，將每年租金漲幅控制在6%以內，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)將簽署立法，預計明年4月生效。

蒙郡郡議會本周以7-4的表決結果通過該提案，反對該提案的四名郡議員包括Marilyn Balcombe、Dawn Luedtke、Gabe Albornoz以及Andrew Friedson。

該提案限制房東每年租金漲幅不得超過6%，或者不得超過3%再加消費者價格指數(consumer price index)的幅度，兩者以較低的為準。

蒙郡郡長艾瑞奇說，此提案為房東和租客提供清楚明確的租房資訊，讓民眾對租房市場的發展有清晰把握，保護租客免於背負過重的經濟壓力，同時也確保房東能獲得相應利潤，補貼必要的維修費用，艾瑞奇表示將盡快簽署立法。

部分情況可豁免於該法案的限制，包括擁有兩套以內房產的房東，以及新修建、進入租房市場未滿23年的房產，其他不受該法案限制的有療養機構、持正規營業執照的生活輔助設施與機構。

蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)表示，此提案的通過將讓蒙郡成為全美首個將租金永久限制在宜居水平的郡市之一，其他郡議員也稱，這將平衡租客與房東間的利益，既保障租客的生活穩定，也沒有忽視房東利益，一定程度上能緩解馬州人口最密集郡市住房資源分配不均的問題。

不過反對該提案的郡議員Marilyn Balcombe說，解決住房資源緊缺的問題，最直接的方法還應開發新房產，Gabe Albornoz也稱此提案將導致市場秩序紊亂，他曾提出修正案，主張限制租金漲幅的法案僅實行五年，馬州喬治王子郡(Prince George's County)和華府也採取類似政策，將租金漲幅的限制規定在一定時間段內，未來再視情況延長或廢除政策，但Gabe Albornoz的修正案被蒙郡郡議會否決。

蒙郡租客聯盟(Montgomery County Renters Alliance)執行主任羅賽克(Matt Losak)滿意郡議會目前的成果，但表示仍有很多低收入家庭、年長居民、打工人士無法負擔每年增長4%至6%的房租，未來郡議會或許還需推出其他優惠或補助項目。

蒙郡郡議會本周通過新提案，計畫將租金漲幅控制在6%以內。（記者張筠／攝影）
蒙郡郡議會本周通過新提案，計畫將租金漲幅控制在6%以內。（記者張筠／攝影）

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