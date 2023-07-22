亞太裔官員華府峰會 賀錦麗肯定貢獻

劉雲平回顧過去三年中亞太裔面臨的艱辛，但近一年在立法上的成果，保護並振奮了亞裔社區團結凝聚，更敢於在不公的境遇中抗爭。（記者張筠 / 攝影）

美國亞太裔倡導者協會(OCA National)與美國民權組織(CLUSA)、亞太裔聯盟(API Coalition)，日前在華府 聯合舉行「大華府亞太裔民選官員峰會」，吸引大華府地區100多位民選官員交流經驗，國會議員劉雲平、全美亞裔 總商會總裁董繼玲等亞裔領袖也出席，美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)則通過聲明致敬亞太裔為美國社會及下一代所做的貢獻及努力。

華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)在主題演講中表示，身為亞裔，他個人在美國經歷或見證的困難與挑戰數不勝數，尤其過去三年的新冠疫情 期間，因「有心人士」的挑撥，全國各地針對亞裔的仇恨事件和暴力問題激增，「還好亞裔民權團體及領袖們都無所畏懼的挺身而出，聯邦立法者也在近一年推進多項捍衛亞裔的法案」，這些都起到保護並振奮亞裔社區團結凝聚的作用，也讓亞太裔在不公的境遇中更勇於抗爭。

賀錦麗通過聲明肯定亞太裔對美國社會的貢獻，儘管承受巨大壓力，甚至遭不平等的對待，亞太裔仍以吃苦耐勞、勇敢反抗的精神鼓勵下一代，也是主流社會的榜樣。

亞太裔聯盟及CLUSA主席Andy Li激勵與會者要克服「別人和我們自己對亞裔的成見，打破害羞、委婉的特質，勇於爭取」，尤其在政治環境中，若不主動發聲，就難以取得成就，有野心並非壞事，但也要注重團結合一，「作先鋒是好事，但若孤軍奮戰，就有問題。」

CLUAS創始人朱偉人(Sandy Chau)鼓勵亞裔領袖們在關注社會發展的同時，也應注重交流，互相學習，此外也要主動去做年輕人的人生導師(mentor)，「美國的未來與下一代息息相關，我們為年輕人鋪路，也相當於推動美國的發展。」

他表示，面對仇亞犯罪，亞太裔以實踐證明「集體的智慧與堅忍不拔的毅力」可以打擊仇恨與歧視，「當我們以團結、耐心面對各樣挑戰，年輕人也能學到榜樣。」

董繼玲肯定亞太裔商家在疫情三年間的堅持與貢獻，她鼓勵小商家們積極申請政府和民權團體的補助，包括餐飲、藝術等行業的資金補貼，此外也呼籲年輕人參加實習項目，了解聯邦機構的作業，預備自己未來在政治、經濟、教育等領域發光發熱。