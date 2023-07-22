動漫展 網球賽 大華府夏末活動精彩

北維州勞登郡年度博覽會25日開幕。（取自官網）

大華府7月末將迎來世界矚目的網球公開賽，以及美東最大漫展嘉年華、北維州 勞登郡年度博覽會，此外博物館 也將推出免費科學活動，豐富大小朋友們的暑假生活。

北維州勞登郡博覽會7/25開幕

●北維州勞登郡博覽會將於25日至29日在Leesburg舉行，該博覽會以其「親吻小豬」募捐活動和家畜拍賣聞名，其他亮點包括牛仔競技表演、奶牛表演、山羊秀、魔術表演、美食大賽、現場音樂表演，此外今年也加入馬戲團、搖滾樂隊、怪物卡車活動等。詳情：https://shorturl.at/uxyHY。

美東最大動漫 展7/28登場

美東最大的動漫盛會「Otakon」將28日至30日在華盛頓會站中心(Walter E. Washington Convention Center)舉行，今年強調充滿活力的趣味體驗，展現亞裔流行娛樂媒體文化，現場除有動漫真人秀競賽(cosplay)、音樂表演，還有關於超級英雄的漫畫討論等活動。該嘉年華時間為28日至30日每天上午8時至隔天凌晨2時。詳情：https://shorturl.at/ryDU5。

國家航太博物館7/28認識太陽

●國家航太博物館28日將舉行免費的「認識太陽科學活動」，邀請大小朋友用過濾安全望遠鏡觀察太陽，了解太陽光顏色的變化，激發下一代探索宇宙奧秘的興趣。活動28日中午12時至下午3時，在航太博物館入口對面、獨立大道和第六街交會處的艾森豪威爾紀念堂廣場舉行。詳情：https://shorturl.at/zP018。

華盛頓網球公開賽 7/29開打