我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

動漫展 網球賽 大華府夏末活動精彩

記者張筠、王福權╱華盛頓報導
北維州勞登郡年度博覽會25日開幕。（取自官網）
北維州勞登郡年度博覽會25日開幕。（取自官網）

大華府7月末將迎來世界矚目的網球公開賽，以及美東最大漫展嘉年華、北維州勞登郡年度博覽會，此外博物館也將推出免費科學活動，豐富大小朋友們的暑假生活。

北維州勞登郡博覽會7/25開幕

●北維州勞登郡博覽會將於25日至29日在Leesburg舉行，該博覽會以其「親吻小豬」募捐活動和家畜拍賣聞名，其他亮點包括牛仔競技表演、奶牛表演、山羊秀、魔術表演、美食大賽、現場音樂表演，此外今年也加入馬戲團、搖滾樂隊、怪物卡車活動等。詳情：https://shorturl.at/uxyHY。

美東最大動漫展7/28登場

美東最大的動漫盛會「Otakon」將28日至30日在華盛頓會站中心(Walter E. Washington Convention Center)舉行，今年強調充滿活力的趣味體驗，展現亞裔流行娛樂媒體文化，現場除有動漫真人秀競賽(cosplay)、音樂表演，還有關於超級英雄的漫畫討論等活動。該嘉年華時間為28日至30日每天上午8時至隔天凌晨2時。詳情：https://shorturl.at/ryDU5。

國家航太博物館7/28認識太陽

●國家航太博物館28日將舉行免費的「認識太陽科學活動」，邀請大小朋友用過濾安全望遠鏡觀察太陽，了解太陽光顏色的變化，激發下一代探索宇宙奧秘的興趣。活動28日中午12時至下午3時，在航太博物館入口對面、獨立大道和第六街交會處的艾森豪威爾紀念堂廣場舉行。詳情：https://shorturl.at/zP018。

華盛頓網球公開賽 7/29開打

●華盛頓網球公開賽又名「穆巴達拉花旗公開賽」(Mubadala Citi DC Open)將於7月29日至8月6日在岩溪公園的網球中心舉行。該世界級網球比賽是華府傳統，被ATP世界巡迴賽評為全球排名前20的錦標賽之一。該項賽事男子比賽屬於ATP世界巡迴賽500賽，女子比賽屬於WTA國際巡迴賽。每年都吸引大咖球星，全球七位排名前 10 的球員、四位大滿貫冠軍今年都將加入星光熠熠的花旗公開賽。比賽詳情：https://shorturl.at/drKT5。

國家航太博物館28日將舉行免費觀察太陽活動。（取自官網）
國家航太博物館28日將舉行免費觀察太陽活動。（取自官網）
華府漫展嘉年華28日至30日在華盛頓會展中心舉行。（取自活動官網）
華府漫展嘉年華28日至30日在華盛頓會展中心舉行。（取自活動官網）
美東最大漫展嘉年華28日將在華府登場。（取自活動官網）
美東最大漫展嘉年華28日將在華府登場。（取自活動官網）
北維州勞登郡年度博覽會內容多元，適合親子活動。（取自官網）
北維州勞登郡年度博覽會內容多元，適合親子活動。（取自官網）

博物館 維州 動漫

上一則

喬治城大學醫院停車 女誤踩油門釀1死6傷

下一則

亞太裔官員華府峰會 賀錦麗肯定貢獻

延伸閱讀

世界最大 「黃鴨媽媽」8月抵大華府

世界最大 「黃鴨媽媽」8月抵大華府
在美博物館展示29年後 日國旗歸還二戰陣亡日本兵家屬

在美博物館展示29年後 日國旗歸還二戰陣亡日本兵家屬
大華府首屆匹克球城市對抗賽 圓滿落幕

大華府首屆匹克球城市對抗賽 圓滿落幕
義大利下超巨冰雹如「網球」大 砸傷至少110人

義大利下超巨冰雹如「網球」大 砸傷至少110人

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)

費城威克古宅鎮館之寶百年玫瑰 半夜被人剪走損傷嚴重

2023-07-15 02:00
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲