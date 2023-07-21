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世界最大 「黃鴨媽媽」8月抵大華府

記者張筠／馬州報導
世界最大的「大黃鴨媽媽」將在8月抵達馬州。（桑柏斯基提供）
世界最大的「大黃鴨媽媽」將在8月抵達馬州。（桑柏斯基提供）

目前全球最大的「黃鴨媽媽」(Mama Duck)下月將來到大華府，這是61呎高、近8000磅重的大黃鴨媽媽首次與大華府民眾見面，預計會在不同城市的河濱或沿海停留數周。

桑柏斯基2014年為娛樂大眾決定製作超大型的「大黃鴨」。（桑柏斯基提供）
桑柏斯基2014年為娛樂大眾決定製作超大型的「大黃鴨」。（桑柏斯基提供）

「大黃鴨」的形象近幾年在世界流行，民眾被它可愛的外型吸引，許多城市常以此為標誌景點，帶動旅遊業和經濟發展，吸引遊客駐足。

這隻「黃鴨媽媽」為桑柏斯基(Craig Samborski)所做，雖然並未載於世界金氏紀錄(Guinness World Records)，但它目前是全世界最巨型的「黃鴨」，「至今也從未有人否認它是世界之最的事實。」

桑柏斯基說，「大黃鴨媽媽」所到之處，都會吸引成千上萬民眾觀看。（桑柏斯基提供）
桑柏斯基說，「大黃鴨媽媽」所到之處，都會吸引成千上萬民眾觀看。（桑柏斯基提供）

桑柏斯基從事活動規畫相關的工作，他2014年決定製作一個巨型「黃鴨」來娛樂大眾，如今吸引各界矚目，他自認為目標已圓滿達成，「我原來不知道世界各地有這麼多人喜歡大黃鴨，但看到民眾為此駐足、興奮的拍照留念，我也心滿意足。」

這隻目前世界最大的「黃鴨媽媽」高61呎，重近8000磅。（桑柏斯基提供）
這隻目前世界最大的「黃鴨媽媽」高61呎，重近8000磅。（桑柏斯基提供）

這隻「黃鴨媽媽」2017年曾到加拿大，當時四天內就吸引近100萬民眾到多倫多(Toronto)觀看，「沒想到這隻鴨媽媽堪稱國際巨星。」

桑柏斯基說，「這隻黃鴨媽媽將由一輛超大的貨運拖車運送至大華府」，8月4日至6日在馬州南部的Leonardtown與民眾見面，同月11日至13日將到東部沿海的Crisfield市，「每次充氣至少要40分鐘。」

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