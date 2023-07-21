1個月3起校園槍殺 華府學校要求增警力

美國天主教大學(Catholic University)本月連續發生兩起致命槍擊 案，該校官員19日致信華府 市長包瑟(Muriel Bowser)，要求增加校園附近的警力，並希望與包瑟和華府警方面對面商討打擊犯罪問題的解決方法。

近一個月至少有三起槍擊案發生在華府校園內或學校附近社區，最近一起發生於17日晚，一名男子在美國天主教大學書店附近中槍身亡，13日一名建築工人在霍華德大學(Howard University)校園遭持槍搶劫，最終被殺，5日一名肯塔基州教師在天主教大學也遭持槍搶劫，雖然該教師繳出錢財，但仍遭槍擊不治。

美國天主教大學校長吉爾派克(Peter Kilpatrick)在信中表示，維持校園安全是首要任務，在校園附近引起的暴力案件絕不能容忍，必須嚴肅對待，近期發生的悲劇進一步引起民眾對社區治安和校園安全的關注，雖然日前正值暑假，多數師生不在校，但執法官員和保衛人員也因此容易鬆懈，反而滋生犯罪問題。

吉爾派克說，天主教大學附近的John McCormack路的治安需要重點關注，因附近有地鐵站 ，該道路人來人往，也常有不法分子流動，希望華府警方增加人力，把守校園安全。

天主教大學希望市府考慮在Brookland/CUA地鐵站出入口增加警力，協助地鐵安保的工作，並希望午夜12時至清晨6時，能有更多警員巡邏John McCormack路，增加巡邏頻次，開學期間及暑期課程中增派警力維護Monroe街的秩序。

除此之外，天主教大學官員也要求華府警方在新學年開學迎新時，能到校提供安全指導，尤其讓大一新生了解華府社區環境，儲備基本的應急知識，校方也希望與市府合作，定期更新校園安全資訊和項目，提升師生安全意識。

近一個月來天主教大學附近發生不止一起致命槍擊案，吉爾派克說，Brookland社區的犯罪是長年問題，不過近期車輛盜竊、持槍搶劫的問題頻繁出現，華府官員表示，這也是全市乃至大華府各社區普遍面臨的問題。

天主教大學也尋求與聖三大學(Trinity University)和霍華德大學合作打擊犯罪，並要求與包瑟等市府官員開會討論社區治安，計畫在學校增設監控攝影機。