我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

至少300歲 見證美國建國與興盛 馬州蒙郡參天古木死亡

記者張筠／馬州報導
參天古樹「Linden Oak」位於蒙郡，至少有300歲，見證了美國的興起和發展。（取自維基百科）
參天古樹「Linden Oak」位於蒙郡，至少有300歲，見證了美國的興起和發展。（取自維基百科）

馬州蒙郡(Montgomery County)一棵比美國更老的古樹去年死亡，本周被砍倒，木材回收，部分將轉化為藝術，部分將在未來拍賣；該白橡樹(white oak)自美國首任總統喬治·華盛頓(George Washington)出生以來就矗立在蒙郡，保守估計已有至少300歲。

這棵古樹名為「Linden Oak」，1732年喬治·華盛頓出生以前就存在，該樹木最健康時高100呎，樹冠跨度達150呎，蒙郡歷史研究官員羅根(Matt Logan)說，保守估計該樹至少300歲，甚至可能有400歲，馬州估計它的播種時間大約在1718年，如今被砍下後，學者們將從樹幹的年輪中研究這棵巨木的具體歲數。

該樹在1976年榮獲美國「200周年紀念古樹」的稱號，因它見證了美國的建國與興盛，從1976年至2022年該古樹一直是蒙郡樹木界的冠軍，為該郡最大的一棵白橡樹，從Rockville Pike、Beach Drive及Gosvenor地鐵站等地方都能遙望看到，18日許多民眾聚集觀看古樹被砍倒的過程，不少民眾也分享與該大樹的獨特回憶。

馬州居民湯普森(Mark Thompson)在新冠疫情期間常推著嬰兒車，帶孫子到這棵大樹附近散步，過去35年他每天搭地鐵上下班，從Grosvenor車站1984年啟用後，他都會在車站遙望這棵大樹，「是一種特殊的陪伴」。

柏克曼(Jenny Brockman)看到古樹被砍倒時難忍眼淚，她說她曾把一位摯友的骨灰撒在這棵橡樹下。

該古樹2022年死亡，「樹木和人一樣，也會經歷生老病死，到一定歲數就會死去」，蒙郡城市林務員柏克斯(Colton Burkes)說，砍下這棵參天巨木很費功夫，蒙郡林業工人們用起重機工作數小時，分階段砍下其枝葉和樹幹，該橡樹的大部分木材都被回收，由數量卡車運送。

部分完整、硬朗的木材計畫用於藝術創作，另外一些會提供給每年舉辦的木材拍賣會，蒙郡也計畫聘請電鋸藝術家，將可用木材轉換為雕刻作品，添置在Ken-Gar Palisades公園。

古樹的部分枝幹也將用於歷史教學，「我們可在樹幹的橫截面上標註內戰、獨立戰爭等時間段，從古木的角度看待美國歷史，頗有啟發性和教育意義」，羅根說，這棵古木12呎高的樹樁將保留在原處，同時會設立一幅牌匾，紀念它曾經是美國「200周年紀念古樹」。

馬州 地鐵站 拍賣

上一則

阻建警察城市 亞城推選民簽署辦公投

下一則

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

延伸閱讀

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到
賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤

賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤
賓州暴雨洪水沖走車 至少5死 2歲和9月大姊弟失蹤

賓州暴雨洪水沖走車 至少5死 2歲和9月大姊弟失蹤
美國現象／開國元勳們 搞獨立也懂吃喝

美國現象／開國元勳們 搞獨立也懂吃喝

熱門新聞

美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)

費城威克古宅鎮館之寶百年玫瑰 半夜被人剪走損傷嚴重

2023-07-15 02:00
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」