至少300歲 見證美國建國與興盛 馬州蒙郡參天古木死亡

參天古樹「Linden Oak」位於蒙郡，至少有300歲，見證了美國的興起和發展。（取自維基百科）

馬州 蒙郡(Montgomery County)一棵比美國更老的古樹去年死亡，本周被砍倒，木材回收，部分將轉化為藝術，部分將在未來拍賣 ；該白橡樹(white oak)自美國首任總統喬治·華盛頓(George Washington)出生以來就矗立在蒙郡，保守估計已有至少300歲。

這棵古樹名為「Linden Oak」，1732年喬治·華盛頓出生以前就存在，該樹木最健康時高100呎，樹冠跨度達150呎，蒙郡歷史研究官員羅根(Matt Logan)說，保守估計該樹至少300歲，甚至可能有400歲，馬州估計它的播種時間大約在1718年，如今被砍下後，學者們將從樹幹的年輪中研究這棵巨木的具體歲數。

該樹在1976年榮獲美國「200周年紀念古樹」的稱號，因它見證了美國的建國與興盛，從1976年至2022年該古樹一直是蒙郡樹木界的冠軍，為該郡最大的一棵白橡樹，從Rockville Pike、Beach Drive及Gosvenor地鐵站 等地方都能遙望看到，18日許多民眾聚集觀看古樹被砍倒的過程，不少民眾也分享與該大樹的獨特回憶。

馬州居民湯普森(Mark Thompson)在新冠疫情期間常推著嬰兒車，帶孫子到這棵大樹附近散步，過去35年他每天搭地鐵上下班，從Grosvenor車站1984年啟用後，他都會在車站遙望這棵大樹，「是一種特殊的陪伴」。

柏克曼(Jenny Brockman)看到古樹被砍倒時難忍眼淚，她說她曾把一位摯友的骨灰撒在這棵橡樹下。

該古樹2022年死亡，「樹木和人一樣，也會經歷生老病死，到一定歲數就會死去」，蒙郡城市林務員柏克斯(Colton Burkes)說，砍下這棵參天巨木很費功夫，蒙郡林業工人們用起重機工作數小時，分階段砍下其枝葉和樹幹，該橡樹的大部分木材都被回收，由數量卡車運送。

部分完整、硬朗的木材計畫用於藝術創作，另外一些會提供給每年舉辦的木材拍賣會，蒙郡也計畫聘請電鋸藝術家，將可用木材轉換為雕刻作品，添置在Ken-Gar Palisades公園。

古樹的部分枝幹也將用於歷史教學，「我們可在樹幹的橫截面上標註內戰、獨立戰爭等時間段，從古木的角度看待美國歷史，頗有啟發性和教育意義」，羅根說，這棵古木12呎高的樹樁將保留在原處，同時會設立一幅牌匾，紀念它曾經是美國「200周年紀念古樹」。